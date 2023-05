Дания разполага с ужасяваща колекция: Хиляди мозъци на шизофреници, хора с деменция и депресия

5500 мозъка на хора с деменция, 1400 на хора с шизофрения, 300 на мъже и жени, страдащи от депресия... и така нататък до общо 9479 мозъка, които се намират в склад за мозъци в мазето на Университета на Южна Дания.

Психичното здраве е важен проблем в Дания. Според проучване от 2014 г. един на всеки трима датчани получава лечение за психично разстройство през живота си. Преди схемите на сегашната психология и психиатрия да избухнат, всички психични заболявания са били приписвани на мозъчни проблеми. Преди науката да напредне и тъй като лекарите не са имали много познания за тези заболявания, съмнителни лечения като електрошок и лоботомии (унищожаващи част от фронталния лоб на пациента) са били често срещани.

В края на Втората световна война двама датски лекари имат идея, която може да бъде ценна за науката, но със съмнителна етика: да спасят мозъците на пациенти, починали в психиатрични болници, и да ги запазят.

The collection of nearly 10,000 brains, taken without consent from patients who died in Denmark's psychiatric hospitals over four decades, are untouched by modern medicine.



