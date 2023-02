Лабораторно отгледани "минимозъци" ще създават биокомпютри

Л абораторно отгледани "минимозъци" един ден ще могат да бъдат свързани помежду си, за да действат като мощни и ефективни биокомпютри, казват учени.

Lab-grown minibrains will be used as 'biological hardware' to create new biocomputers, scientists propose https://t.co/mE5CdDkqoX