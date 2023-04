Сънната апнея може да повлияе на здравето на мозъка при мъжете

С ънната апнея е много смущаващо дихателно разстройство, за което се смята, че лишава милиони по света от здрав и спокоен сън. Ново проучване показва, че това разстройство може да доведе до влошаване на здравето на мозъка на мъже на средна възраст, които нямат други сериозни здравословни проблеми, съобщава ЮПИ.

The U.S. Food and Drug Administration has issued another warning about certain sleep apnea machines made by Philips Respironics. https://t.co/GyJAwaIBsx — NEWSMAX (@NEWSMAX) April 10, 2023

Това влошаване може да се прояви като значителна загуба на паметта, по-слаб контрол на импулсите, нарушено пространствено мислене и/или неспособност за съсредоточаване и ясно мислене.

„Сънната апнея е, когато дишането ви спира и започва, докато спите, поради частично или пълно запушване на горните дихателни пътища“, обяснява авторът на изследването д-р Ивана Розенцвайг, ръководител на Центъра за сън и мозъчна дейност в Кралския колеж в Лондон, Великобритания.

„Предишни изследвания редовно са обяснявали всяко умствено увреждане, наблюдавано сред пациенти с обструктивна сънна апнея (ОСА), със заболявания, които често съпровождат това състояние като високо кръвно налягане, висок холестерол, затлъстяване, диабет, сърдечносъдови и други метаболитни заболявания“, казва тя.

„Резултатите от нашето проучване обаче показват, че наличието на обструктивна сънна апнея може да е достатъчно само по себе си, за да настъпят промени в мисловните способности още на средна възраст, дори и при иначе здрави хора“, добави Розенцвайг.

Obstructive sleep apnea is harming the brain, a new study finds, giving new urgency to recognizing and treating the disorder. https://t.co/MkF05uUtqo — NBC News (@NBCNews) April 10, 2023

Изследователският екип отбелязва, че между 15 и 30 % от всички мъже имат сънна апнея. Същевременно 10-15 % от жените също се борят с това разстройство, макар че Розенцвайг отбелязва, че то е по-рядко срещано сред жените в предменопауза в сравнение с връстниците им мъже. Тази разлика между половете обаче се изпарява след менопаузата.

За целите на проучването изследователите решават да проследят психичното състояние на 27 мъже, пациенти с ОСА, които нямат никакви допълнителни медицински проблеми. В анализа не са включени жени.

Всички мъже са били на възраст между 35 и 70 години. Шестнадесет пациенти са диагностицирани с лека форма на ОСА, а 11 са с тежка форма на сънна апнея. Никой от тях не е имал навици за пушене или проблеми с алкохола и никой не е бил със затлъстяване.

Авторите на изследването провеждат набор от тестове за мисловна дейност, които определят като „много чувствителни“, сред групата пациенти с ОСА, както и сред контролна група от седем мъже, които нямат сънна апнея.

Резултатът е, че пациентите с лека или тежка сънна апнея се представят значително по-зле на тестовете в сравнение с мъжете, които нямат ОСА.

По-конкретно, пациентите с ОСА са получили по-лоши резултати по отношение на уменията за краткосрочна визуална памет, способността за запазване на бдителност, способността за планиране и вземане на решения, както и способността за „разчитане“ на емоции и социални ситуации.

Can Sleep Apnea Kill You? Recognizing the Threats and Risks https://t.co/ee4Sc3qwK3 — healthfulinspirations (@healthfulinspi1) April 11, 2023

Според доклада колкото по-тежка е сънната апнея, толкова по-лоши са резултатите на пациентите с този проблем.

Розенцвайг подчертава, че изследването е твърде малко „доказателство за концепцията“, поради което е невъзможно да се определят причините и последствията. Все пак „проучването предполага, че ОСА сама по себе си е достатъчна, за да даде тласък на промяната в мисловните способности“, каза тя и добавя: „Това, разбира се, ще трябва да бъде доказано в много по-мащабни проучвания, които ще проследяват пациентите за по-дълъг период от време“.

Резултатите от изследването са публикувани миналата седмица в списание „Фронтиърс ин слийп“.