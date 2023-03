Медицински напредък: Откриха лечение за болестта на Стивън Хокинг

У чени от международен изследователски екип са открили ефективно лечение на амиотрофична латерална склероза (АЛС) с биодостъпно производно на витамин В1. Експериментите върху трансгенни мишки потвърждават, че лечението намалява нивата на възпалителните сигнални молекули в гръбначния мозък. Резултатите са публикувани в Biomedicine & Pharmacotherapy.

