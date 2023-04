Ново обезпокоително разкритие: COVID-19 e свързан с мозъчни увреждания при бебета

В ирусът COVID-19 причини дълготрайни ефекти на много възрастни, които те все още усещат до ден днешен. Сега експертите откриха доказателства, че ефектите от COVID-19 могат да се предават от бременна майка на дете, карайки бебетата да се раждат с мозъчни увреждания.

Вирусът COVID-19 или SARS-CoV-2 е силно заразно вирусно заболяване, идентифицирано за първи път в Ухан, Китай, през декември 2019 г. Днес пандемията все още продължава с милиони потвърдени случаи и смъртни случаи по целия свят. Препоръчват се ваксини и други мерки за обществено здраве, като носене на маска и социално дистанциране, за да се забави разпространението на вируса.

Симптомите на COVID-19 могат да варират от леки до тежки и могат да включват треска, кашлица, умора, болки в тялото, загуба на вкус или обоняние, задух и респираторен дистрес. Вирусът се разпространява предимно чрез дихателни капчици, когато заразеният човек говори, кашля или киха, и може да се разпространи и чрез докосване на замърсени повърхности и след това докосване на лицето. В случай на бременни майки, COVID-19 може да се разпространи през плацентата, причинявайки увреждане на мозъка на плода.

Плацентата е важен орган, който свързва развиващото се бебе с матката на майката по време на бременност. Плацентата действа като бариера между майката и плода, предпазвайки бебето от вредни вещества, които могат да присъстват в кръвта на майката. Някои неща могат да преминат плацентарната бариера, включително заболявания, които могат да заразят развиващото се бебе, което да доведе до сериозни здравословни проблеми.

Има няколко известни заболявания, които могат да преминат през плацентата и да заразят плода, като рубеола, цитомегаловирус, ХИВ и вирусът Зика, съобщава NBC News.

Нови изследвания от университета в Маями вече съобщават за първите два потвърдени случая, при които вирусът COVID-19 е преминал през плацентата на майката и е причинил увреждане на мозъка при бебетата. Бебетата са родени през 2020 г., преди ваксините да бъдат налични.

Лекарите и преди подозираха, че това е възможно, но досега нямаше преки доказателства. Известно е, че вирусите, които преминават плацентарната бариера, причиняват глухота, слепота, сърдечни дефекти, интелектуални затруднения, слепота и гърчове. Проучване на John Hopkins Medicine отбелязва, че бебета, които получават припадъци, могат да имат забавяне в развитието по-късно в живота си.

Съобщава се, че двете новородени са имали гърчове на първия ден от живота си, страдат от микроцефалия и значително изоставане в развитието. При раждането бебетата са били отрицателни за COVID-19, но са имали откриваеми антитела срещу COVID-19 и повишени възпалителни маркери в кръвта. Едно от бебетата претърпява неочаквана детска смърт на 13 месеца.

