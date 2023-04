Мозъкът може да създаде фалшив спомен по-бързо, отколкото си мислим

И зследванията показват, че хората могат да създават фалшиви спомени в рамките на едно мигване на окото.

В серия от четири експеримента, проведени от Университета в Амстердам, изследователите показват на 534 души букви азбуката в реална и огледална посока.

След като на някои от участниците е показан интерферентен слайд със случайни букви, предназначен да затрудни първоначалната памет, всички участници са помолени да си припомнят целевата буква от първия слайд.

Половин секунда след разглеждането на първия слайд почти 20 % от хората вече бяха формирали илюзорен спомен за целевата буква; този процент се увеличи до 30 % след 3 секунди.

