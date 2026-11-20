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П рез своята 40-годишна кариера в Холивуд Джони Деп е спечелил - и пропилял - астрономически суми пари. Само ролята на ексцентричния капитан Джак Спароу в поредицата „Карибски пирати“ (2003–2017) му носи впечатляващите 265 милиона долара, съобщава Page Six.

Въпреки това предстоящата биографична книга „Многото лица на Джони Деп“ (The Many Faces of Johnny Depp) от автора Марк Сийл, която излиза на пазара на 24 ноември, припомня разкритията от съдебни документи от 2017 г.: актьорът е загубил зашеметяващите 650 милиона долара през кариерата си и е натрупал още 100 милиона долара задължения за неплатени данъци в продължение на 17 години.

„Огромното му богатство беше изтърбушено в истинска вакханалия в стил Джак Спароу от прекомерно харчене и лошо финансово управление“, пише Сийл.

Живот на суперзвезда за 40 милиона годишно

След успеха на „Карибски пирати“ животът на Деп се променя коренно – той спира да пътува с редовни полети, движи се навсякъде с огромен антураж и издържа цяла армия от хора. За да поддържа този стандарт, 63-годишният актьор е трябвало да снима поне по два големи студийни филма годишно и да печели минимум 40 милиона долара на година.

До 2015 г. обаче парите започват да не му стигат и Деп е принуден да продаде любимата си яхта на авторката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг за 27 милиона долара, макар да запазва частния си остров на Бахамите и 14-те си имения.

The staggering amount Johnny Depp has earned — and lost — during his decades-long career https://t.co/NdPIROGBs3 https://t.co/sULAAPI3n5 — New York Post (@nypost) November 20, 2026

В същото време той прави и скъпоструващи професионални грешки – отказва роля в хита на Уес Андерсън „Гранд хотел Будапеща“, която би му донесла дял от печалбите на филма, за да участва в провалилия се „Превъзходство“, с което губи около 12 милиона долара.

Абсурдни покупки: 10 кашона вино за 290 000 долара

Дори милионните хонорари от рекламния му договор за парфюма Sauvage на Dior не успяват да покрият разходите му. В книгата се цитират имейли от 2015 г., в които неговият агент пита бизнес мениджъра му: „Каза ли на Джони, че трябва да изкара 25 милиона долара до края на годината?“.

Сред най-екстравагантните покупки на актьора попадат:

10 кашона вино на стойност 290 000 долара (без данъците);

Сметка от 500 000 долара в луксозна бижутерия;

Между 3 и 5 милиона долара за изграждането на монумент и специално оръдие в Колорадо, с което прахът на покойния му приятел - журналиста Хънтър С. Томпсън - е изстрелян в небето.

Впоследствие Деп съди своите финансови мениджъри за злоупотреби, а те завеждат насрещен иск, преди страните да постигнат извънсъдебно споразумение през 2018 г.

Завръщане с далеч по-скромен хонорар

След тежките съдебни битки около скандалния му развод с Амбър Хърд – коствали му ролята във „Фантастични животни“ (където получава 16 милиона долара само за една заснета сцена), Деп бавно се завръща в киното.

В най-новия си проект „Ебенизър: Коледна песен“, който се очаква през 2026 г., той влиза в образа на скъперника Скрудж - но срещу хонорар от 5 милиона долара, далеч под някогашните му звездни ставки.