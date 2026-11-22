В неделя максималните температури ще достигат 18 градуса, а в София ще бъдат около 14°.

Денят ще започне с предимно слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава от запад.

Вечерта в Западна България ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра в планините ще вали сняг.

В понеделник се очаква затопляне до 19 градуса, последвано от нахлуване на студен въздух.

Във вторник максималните температури в цялата страна ще останат под 10 градуса.

В неделя, 22 ноември, времето в България ще бъде предимно слънчево, но през втората половина на деня облачността ще започне да се увеличава от запад. По-късно вечерта в западните райони ще завали дъжд. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След сравнително топлия уикенд и началото на новата седмица страната ще попадне под влиянието на студен въздух, който ще доведе до осезаема промяна в температурите още в понеделник следобед.

През нощта срещу неделя ще бъде предимно ясно. На отделни места в котловините и равнините ще има мъгли. Ще духа слаб, а в Източна България до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 4°.

През деня в неделя вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 13° и 18°, а в столицата - около 14°.

Какво ще бъде времето по Черноморието и в планините

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Следобед облачността ще се увеличава от запад. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, като след обяд ще се ориентира от юг-югоизток.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 14° и 17°. Морската вода е с температура 14°-15°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините също ще бъде предимно слънчево през по-голямата част от деня. Следобед облачността ще се увеличава и вплътнява, а по-късно вечерта в западните райони ще има валежи от дъжд. Над 1800 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен до силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 0°.

Топъл понеделник, следван от рязко застудяване

В понеделник, 23 ноември, сутринта ще духа умерен и силен южен вятър. Облачността ще бъде предимно значителна и на много места ще превали дъжд.

Денят ще започне сравнително топло. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 14° и 19°.

Следобед обаче вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат бързо и осезаемо. През нощта срещу вторник облачността ще се разкъса и намалее.

Във вторник, 24 ноември, ще бъде предимно слънчево, но ветровито и сравнително студено. Минималните температури ще бъдат около нулата, а максималните в цялата страна ще останат под 10°.

Атмосферното налягане ще се повишава бавно и ще бъде по-високо от средното за месеца.