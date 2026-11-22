Експерти препоръчват домакинствата да имат запаси за поне 72 часа при прекъсване на ток, вода, комуникации или други основни услуги.

Аварийният комплект трябва да включва вода, храна, лекарства, радио, фенерче, батерии, пари в брой и копия на важни документи.

ЕС препоръчва готовност за 3 дни, Швеция за седмица, а Германия за 10 дни.

Doomsday Readiness: Essential Preparations as Major Outages Hit US #Emergencymanagement #FEMA https://t.co/o0ytdKmEy9 — Dr Know (@DrKnowfifth) November 18, 2026

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Поредица от мащабни прекъсвания на услуги, засегнали всичко - от полети и банкови операции до електронна поща и държавни системи, отново повдигна въпроса доколко американците са подготвени за по-продължителни сривове, пише Newsweek.

Сред проблемите бяха прекъсване на работата на Microsoft Outlook, спиране на полетите в цялата страна заради проблеми с телекомуникациите и софтуерни неизправности, засегнали няколко големи банки. Във вторник бяха съобщени и допълнителни прекъсвания, засегнали различни услуги и институции. Проблемите съвпаднаха с националния тест на Системата за предупреждение при извънредни ситуации на Федералната агенция за управление при извънредни ситуации (FEMA), проведен във вторник, и породиха неподкрепени с доказателства слухове в интернет, че може да последва мащабно спиране на електрозахранването. FEMA опроверга тези твърдения и подчерта, че тестът, продължил около една минута, е рутинен и се провежда по законово изискване.

Няма доказателства, че прекъсванията са свързани помежду си или че са част от координирана атака. Експерти обаче коментират какво трябва да имат подготвено хората, в случай че природно бедствие, кибератака или друга сериозна извънредна ситуация наруши работата на жизненоважни услуги.

Джеймс Кендра, професор и директор на Центъра за изследване на бедствията към Университета на Делауеър, заяви пред Newsweek във вторник, че сега е „подходящ момент хората да започнат да мислят за своята лична и семейна готовност за извънредни ситуации“. Кендра направи паралел между сегашното безпокойство и опасенията около проблема Y2K, когато правителства, компании и домакинства се подготвяха за възможността компютърен срив при настъпването на новото хилядолетие да наруши работата на всичко, от банковата система до комуналните услуги.

„Y2K накара много хора да се замислят за готовността си. По същия начин примерите, на които станахме свидетели напоследък, трябва да послужат като отправна точка за хората, както за отделните личности и домакинства, така и за собствениците на бизнес, да помислят какво биха направили, за да се подготвят за ситуация, в която може да останат без електричество, вода, газ или телефон за повече от три дни“, каза Кендра.

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Какво трябва да съдържа аварийният комплект?

FEMA препоръчва домакинствата да поддържат запас от основни продукти и принадлежности, достатъчен за три дни. Това включва най-малко по един галон вода на човек дневно за пиене и хигиена, както и хранителни продукти с дълъг срок на годност, достатъчни за няколко дни. Другите неща в списъка на американската агенция са:

Радио на батерии или с ръчно задвижване

Фенерче

Комплект за първа помощ

Резервни батерии

Свирка

Маска против прах

Пластмасово покривало, ножици и тиксо за изграждане на подслон

Влажни кърпички, торби за смет и пластмасови връзки

Гаечен ключ или клещи

Ръчна отварачка за консерви

Карти на района

Мобилен телефон със зарядни устройства

Сапун или дезинфектант за ръце

Лекарства, отпускани с рецепта

Лекарства без рецепта, например болкоуспокояващи

Диоптрични очила и разтвор за контактни лещи

Бебешко мляко, шишета, пелени, мокри кърпички и крем против подсичане

Храна за домашните любимци и допълнително количество вода за тях

Пари в брой

Важни документи, като застрахователни полици или банкови извлечения

Спален чувал и одеяло за всеки член на домакинството

Пълен резервен комплект дрехи

Пожарогасител

Кибрит във водоустойчив контейнер

Дамски превръзки и принадлежности за лична хигиена

Комплекти за хранене, хартиени чаши и чинии, хартиени кърпи

Хартия и молив

Книги, игри и пъзели

Кендра и Триша Вахтендорф, също директор в Центъра за изследване на бедствията, подчертаха колко е важно хората да разполагат с документи на хартия и отпечатан списък с телефонни номера за случаи, когато телефонът им се изтощи и няма възможност да бъде зареден. Вахтендорф предложи в аварийния комплект да се съхраняват и няколко семейни снимки.

„Когато хората се евакуират, това са едни от вещите, за чиято загуба съжаляват най-много. Те наистина са незаменими“, заяви тя пред Newsweek.

Има и някои важни принадлежности, които не са включени в списъка на FEMA. Например собствениците на домашни любимци трябва да държат на леснодостъпно място каишки или транспортни клетки, наред със запасите от храна и вода за животните.

Помпа с филтър за вода или допълнителни бутилки също могат да бъдат полезни, заяви пред Newsweek Робин Кокс, професор в университета Royal Roads. Той препоръча и основни принадлежности като допълнителна тоалетна хартия, както и вещи, които осигуряват комфорт на децата, например любимата им плюшена играчка.

Кокс и Вахтендорф препоръчаха също резервоарите на автомобилите да се поддържат възможно най-пълни.

Запасите от храна трябва да включват продукти, богати на протеини, като протеинови блокчета, боб и консервирана риба. Аварийните комплекти трябва редовно да се проверяват и обновяват, за да се подменят продуктите с изтекъл срок на годност и да се отчетат промените в нуждите или условията на живот на домакинството.

„Вече пораснало ли е бебето ви и превърнало ли се е в малко дете? Родило ли ви се е дете, след като сте подготвили комплекта? Подготвени ли сте за зимата и лятото? Присъединил ли се е към домакинството ви възрастен родител със специални нужди от оборудване и лекарства? Точно както ни се препоръчва да проверяваме батериите на противопожарните аларми два пъти годишно, така си струва да определим и конкретно време за обновяване на аварийния комплект или на наличните запаси“, попита Вахтендорф пред Newsweek.

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Сравнение на препоръките в САЩ и по света

В САЩ федералните указания за реакция при извънредни ситуации препоръчват домакинствата да разполагат с достатъчно запаси, за да могат да се справят самостоятелно поне три дни след бедствие. Тази препоръка като цяло съответства на насоките в други държави, макар че някои страни очакват домакинствата да могат да се издържат самостоятелно за по-дълго време. Европейският съюз популяризира минимален стандарт за готовност от 72 часа, докато Швеция препоръчва домакинствата да могат да се справят поне една седмица, а Германия съветва, когато е възможно, да се поддържат запаси за 10 дни.

Въпреки това основният принцип в тези препоръки е до голяма степен един и същ: домакинствата трябва да разполагат с достатъчно храна, вода, лекарства и основни принадлежности, за да преминат през периода, в който електрозахранването, комуникациите, транспортът или службите за спешна помощ може да бъдат нарушени.

За някои семейства обаче изграждането и поддържането на авариен запас може да бъде трудно, особено когато допълнителните разходи за храна, вода, лекарства и други необходими продукти трябва да се съобразяват с ежедневните разходи. Въпреки това експертите посочват, че когато домакинствата разполагат с необходимите средства и място, поддържането на запаси над препоръчания минимум може да осигури допълнителен резерв, ако извънредната ситуация продължи по-дълго от очакваното.

„Три дни не са достатъчни“, заяви Кендра.

За хората, които разполагат с ресурси да отидат още по-далеч в подготовката си, съществува цяла индустрия, обслужваща онези, които се подготвят за най-лошите възможни сценарии. Тя предлага всичко, от резервни системи за електрозахранване и водоснабдяване до дългосрочно съхранение на храна, системи за филтриране на въздуха и подземни бункери, проектирани да останат обитаеми по време на продължителна криза.

Подготовката обаче не означава непременно планиране за сценарий, в който настъпва краят на света. По-практичната цел е да се прецени кои извънредни ситуации е най-вероятно да засегнат дадено домакинство и кои услуги може да станат недостъпни, включително електричество, вода, комуникации или достъп до магазини и аптеки. Например едно семейство, което живее в крайбрежен район, застрашен от урагани, може да има различни нужди от домакинство, което се тревожи основно за зимни бури или продължително прекъсване на електрозахранването. Според експертите подготовката трябва да се съсредоточи не само върху натрупването на запаси, но и върху изготвянето на реалистичен план за случаи, в които няма електричество, вода, комуникации или достъп до основни услуги.

„Всякаква подготовка е по-добра от никаква. Трябва също да признаем, че някои семейства и без това се затрудняват да покриват ежедневните си нужди, така че голяма част от тези мерки може да са непосилни за тях. Да помислят за това, което е възможно, план за извънредни ситуации, списък с контакти и копия на банкови номера, номера на кредитни карти и друга информация… Това може да е максимумът, който някои хора могат да направят, но дори и той е по-добър от нищо“, заяви Кокс пред Newsweek.

Последните прекъсвания на услуги може да насочват отново вниманието към подготовката за извънредни ситуации, но експертите подчертават, че готовността не изисква човек да предвижда всяка възможна катастрофа. Вместо това домакинствата могат да започнат с извънредните ситуации, които е най-вероятно да ги засегнат, постепенно да натрупват запаси и редовно да преоценяват от какво биха имали нужда, ако основните услуги останат недостъпни за няколко дни или повече.

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