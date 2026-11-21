У нгарските власти конфискуваха активи на стойност 9 милиарда форинта (24,4 милиона евро), принадлежащи на бившия министър на националното развитие Миклош Шестак, който беше арестуван по обвинения в корупция. Това съобщи унгарският премиер Петер Мадяр.

„Къщата и автокъщата му също са конфискувани“, написа Мадяр във Фейсбук.

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Шестак е заподозрян в получаване на големи подкупи по седем случая, включително при възлагането на държавни поръчки за изграждане на басейни и доставката на автобуси за компанията „Волан“. В края на септември бившият министър, който наскоро стана член на парламента, беше задържан под стража по съдебно решение. Преди това му беше отнет депутатския имунитет.

В Унгария са разследвани и бившият министър на културата Балаж Ханко и бившият управител на Националната банка Дьордь Матолчи. Арестувани са няколко високопоставени служители и функционери на партията ФИДЕС - Унгарски граждански съюз, която беше на власт през последните 16 години.

Унгарската партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори на 12 април, водеше кампания под лозунга за борба с корупцията. След като дойде на власт, новото правителство започна да преразглежда всички държавни договори през последните години и образува редица наказателни дела по подозрение в корупция.

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От своя страна Орбан твърди, че бившите членове на неговото правителство не са извършили престъпления че разследването ще установи тяхната невинност. Той също така смята, че новите власти предприемат тези действия не за да гарантират справедливост, а за да разчистят политическите си опоненти. ФИДЕС обяви арестуваните бивши министри за политически затворници. Междувременно Християндемократите, съюзник на ФИДЕС и към които принадлежи Шестак, предложиха той да подаде оставка от парламентарния си пост в очакване на разследването.