Р ъководителката на най-големия руски онлайн търговец на дребно "Уайлдберис" Татяна Ким се оттегля от поста си, предаде "Ройтерс".

Ким е подала оставка броени дни след като Европейският съюз я включи в санкционния си списък.

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Компанията е назначила Алексей Куликов за нов изпълнителен директор, предаде ТАСС, позовавайки се данни от руския търговски регистър.

Ким е изправена пред замразяване на активите си в ЕС, както и пред забрани за пътуване и извършване на трансакции, след като на 16 ноември Брюксел я добави към санкционния си списък.

От ЕС заявиха, че са наложили санкции на Ким, тъй като "Уайлдберис" е "един от най-големите данъкоплатци" в Русия и "функционира като мрежа за доставки за руските въоръжени сили, улеснявайки продажбата на стоки с военно предназначение и стоки с двойна употреба".

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Компанията и Кремъл твърдят, че "Уайлдберис" не извършва доставки за руската армия.

От "Уайлдберис" заявиха, че санкциите на ЕС срещу Ким няма да засегнат дейността на компанията, тъй като тя не притежава активи в ЕС и не развива бизнес там. Компанията посочи също, че и останалите дружества от групата ще продължат да работят както обикновено.