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К ейт Мидълтън спечели симпатиите на хиляди хора по време на визитата си в Индия, разговаряйки топло с фенове и раздавайки усмивки. Въпреки дружелюбното си отношение обаче, принцесата на Уелс бе принудена вежливо да откаже една конкретна молба на свой почитател - да му даде автограф.

Случилото се по време на обиколката в Мумбай бързо привлече вниманието на медиите и потребителите в социалните мрежи, след като видео от краткия момент бе споделено онлайн. Докато Кейт се здрависваше с чакащите я хора зад огражденията, фен я помоли за автограф, на което тя любезно отговори с усмивка: „Съжалявам, но не мога да се подпиша“.

Причината за този отказ далеч не се крие в лошо настроение или превзетост, а в строго спазван кралски протокол.

Защо кралските особи никога не дават автографи?

Членовете на британското кралско семейство следват дългогодишно правило, според което не подписват лични автографи за публиката.

While visiting India with Prince William, Princess Kate gently told a young fan, 'I can’t sign,' after being asked for her autograph. It’s not the first time she’s had to decline, and a royal expert explains the very real reasons behind the longstanding royal rule. (Source: USA TODAY) 👑 https://t.co/x5sBDjK6jD — AOL.com (@AOL) November 17, 2026

Причината за това е чисто практична и е свързана със сигурност:

Защита срещу фалшификации: От двореца искат да се избегне какъвто и да е риск кралски подпис да бъде подправен, копиран или злоупотребен върху фалшиви документи, ценни книжа или неофициални сувенири.

Правилото е за всички: Дори крал Чарлз и принц Уилям спазват същото ограничение. Макар че официално се подписват в официалните книги за гости при държавни визити, раздаването на автографи на фенове е забранено.

Въпреки това Кейт направи всичко възможно да компенсира отказа с топло отношение, ръкостискане и кратък разговор с хората, които я очакваха с часове.

Бляскаво посрещане и местни приключения в Мумбай

Отказът на автограф бе само малък епизод от динамичния първи ден на кралската двойка в Индия. Заедно с принц Уилям те се включиха в редица колоритни активности, за да усетят атмосферата на страната:

Уличен крикет: Двамата премериха сили в традиционен мач по крикет в Мумбай, партнирайки си с легендарния индийски спортист Сачин Тендулкар.

Двамата премериха сили в традиционен мач по крикет в Мумбай, партнирайки си с легендарния индийски спортист Сачин Тендулкар. Традиционен чай и метро: Херцозите се насладиха на традиционния индийски чай в глинени чашки (кухад) и дори се повозиха на метрото, разговаряйки с местни жители и ученици.

Визитата в Мумбай е част от мащабната тридневна обиколка на двойката в страната - тяхно първо завръщане в Индия от 2016 г. насам.