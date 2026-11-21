П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи съкращения на стойност 204 млрд. евро в бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината, предаде „Франс прес“.

На пресконференция днес Коща представи преработен проектобюджет, чийто размер е намален с 204 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия за общо 2 трилиона евро.

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Новият вариант включва и предложение за данък върху големите компании от дигиталния сектор, потвърди Коща. Той предлага също да бъде проучена възможността за облагане на криптоактивите.

Предложенията са пореден опит за намиране на компромис по бъдещия бюджет на ЕС, по който досега 27-те държави членки имат сериозни разногласия, допълва АФП.

През октомври Ирландия, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС, предложи намаляване на общия размер на бюджета със 140 млрд. евро. Този вариант обаче не удовлетвори северноевропейските държави, определящи себе си като „пестеливи“.

Германия и Нидерландия са сред страните, които продължават да настояват за съкращения в размер на стотици милиарди евро, за да предотвратят „мащабно“ увеличение на финансовите си вноски в бюджета на ЕС.

„Бюджетът трябва да бъде устойчив за тези, които плащат по-голямата част от него“, заяви през октомври германският канцлер Фридрих Мерц.

Коща, който пое водеща роля в преговорите, ще представи компромисното си предложение на лидерите на 27-те държави членки на среща на върха в Брюксел на 26 и 27 ноември.

С предвидените съкращения от над 200 млрд. евро той цели да отговори на исканията на „пестеливите“ държави, като същевременно се противопоставя на настояването им за още по-драстично намаляване на разходите, което би отслабило възможностите на ЕС да финансира своите политики.

Председателят на Европейския съвет заяви, че е търсил равномерно разпределение на съкращенията между традиционните направления на европейския бюджет, като селското стопанство и политиката на сближаване, и новите приоритети, сред които конкурентоспособността на предприятията и научните изследвания. Селското стопанство и политиката на сближаване се подкрепят особено силно от южните и източните държави членки, които са основните им бенефициенти.

За да избегне още по-драстично съкращаване на разходите, Коща предлага увеличаване на приходите в бюджета на ЕС чрез нови данъчни източници. Сред тях е данък от 3 на сто върху годишния оборот на големите компании от дигиталния сектор. Предложението може да предизвика недоволство от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който защитава големите американски технологични компании.

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„Този данък по никакъв начин не е насочен срещу която и да е компания или държава“, заяви Коща.

Освен облагането на криптоактивите председателят на Европейския съвет предлага бюджетът на ЕС да получава приходи и от търговете за разпределение на телекомуникационни честоти.

Европейският парламент отхвърля предложените съкращения

Европейският парламент, който се противопоставя на намаляването на средствата за ЕС, предложи още миналата година въвеждането на данъци върху големите технологични компании и сделките с криптовалути като източници на приходи за следващия многогодишен бюджет.

На пресконференция в сряда евродепутатът Зигфрид Мурешан от Европейската народна партия (ЕНП), съдокладчик по бюджета, посочи, че тези три нови източника на приходи могат да осигурят общо между 18 и 32 млрд. евро, от които 25 млрд. евро годишно само от данъка върху дигиталните компании.

„Предложението на председателя Коща е просто неприемливо“, заяви Мурешан в X. Той подчерта, че „Европа се нуждае от амбиция и средства, за да се справи с нарастващите предизвикателства пред нея“.

The proposed €200 billion in cuts to the #MFF would cost taxpayers in the long run. We estimate that every €1 invested through the #EUbudget generates €3 in economic benefits. Cutting the budget means losing investment today and leaving citizens and national governments to pay more tomorrow. 73% of Europeans say the EU needs more resources to tackle global challenges. The Council’s proposal goes in the opposite direction. As national budgets grow, Member States want to contribute less to the EU budget while expecting Europe to deliver more. Farmers, businesses and local communities should not pay the price for Member States’ decisions to increase their national budgets. @EUCouncil leaders should revise the negotiating box and put forward a stronger package of own resources to finance Europe’s priorities. 2/2 — Siegfried Muresan 🇷🇴🇪🇺 (@SMuresan) November 21, 2026

Георг Рикелес, заместник-директор на брюкселския аналитичен център Европейски политически център (European Policy Centre – EPC), защити и трети възможен подход за осигуряване на финансирането на бюджета – разрешаване на общо заемане на средства от 27-те държави членки за финансиране на бъдещи инвестиции, ако това се окаже необходимо.

Тази идея се подкрепя и от френския президент Еманюел Макрон, но Берлин категорично я отхвърля.