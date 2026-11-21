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П обедителят от шестия сезон на “Игри на волята” Мартин Кънев и финалистката от сезон седем - Николета Кръстева, са големите шампиони в отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите. Дуото надделя в оспорван сблъсък срещу двойката на Светлин Митев и Ваня Запрянова. Крайният успех донесе на Мартин и Николета награда от €20 000.

Източник: NOVA

Емоциите и вълнението на финалистите се усещаха още преди старта на съревнованието. На Арената в Дивия север те бяха подкрепени от голяма част от съперниците, които срещнаха по пътя към решаващата битка.

Източник: NOVA

Многокомпонентното трасе изпита силата, концентрацията, точността, бързината и логическата мисъл на четиримата участници. Въпреки преднината на финалния логически елемент, Светлин и Ваня допуснаха ключова грешка, броени секунди преди да успеят да финишират.

Източник: NOVA

Триумфът на Николета и Мартин короняса и първата жена победител в екстремното приключение, а носителката на титлата получи специални поздравления както от опонентите и поддръжниците си около Арената, така и от водещата Ивет Лалова-Колио.

Двамата шампиони са следващите гости в подкаста “След Игрите”. В студиото те отговорят на множество любопитни въпроси, свързани участието им в звездния турнир. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Предизвикателствата в “Игри на волята” продължават в понеделник, 23 ноември, от 20:00 ч. по NOVA със заключителната териториална битка, в която Ураганите и Канарите за последно ще премерят сили за Резиденцията.

Кастингът за деветия сезон на “Игри на волята” е отворен. Всеки желаещ може да се запише за участие на nova.bg/igri/.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.