И ран ще въведе ограничения в електроснабдяването на фона на енергиен недостиг, задълбочен от щетите по енергийната инфраструктура по време на войната в Близкия изток, съобщи държавната телевизия, цитирана от „Франс прес“.

„Предвид специфичните условия по отношение на снабдяването с гориво в страната, енергийният сектор ще бъде принуден да въведе ограничения в разпределението на електроенергията от утре“, заяви Мохамад Алахдад, ръководител на националната енергийна компания на Иран, цитиран от държавната телевизия.

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Иранските власти вече са прибягвали до подобни мерки през последните години поради недостиг на гориво за електроцентралите.

„Продължителността на тези ограничения ще варира, но се очаква да бъде по два часа през ден или максимум два часа на ден“, уточни представителят.

Иран е една от водещите енергийни държави в света, разполагаща с едни от най-големите запаси от природен газ и петрол.

Въпреки това електроенергийната мрежа страда от недостатъчни инвестиции в инфраструктурата, включително заради действащите от десетилетия западни санкции.

Днес иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че американско-израелските удари по енергийната инфраструктура на страната са „влошили“ енергийния недостиг.

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„Трябва да очакваме трудности тази зима“, заяви той, цитиран от агенция ИСНА.

Иранските власти често се позовават на екстремни метеорологични условия и недостиг на гориво, за да преустановяват работа в държавната администрация и да затварят обществени институции.

Повтарящите се прекъсвания на електрозахранването през последните години предизвикаха недоволство сред гражданите.