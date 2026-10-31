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Мартин и Николета продължиха победния си ход в звездната надпревара на “Игри на волята”

Те отстраниха Раду и Пелипенко в напрегнат сблъсък на Арената

31 октомври 2026, 22:21
Мартин и Николета продължиха победния си ход в звездната надпревара на “Игри на волята”

Д уото на шампиона Мартин Кънев и неговата съюзничка Николета Кръстева се класира за полуфиналите на отборната надпревара LactoFlor – Битка на звездите. Те успяха да преодолеят съпротивата на непримиримите Раду и Пелипенко в оспорвана многокомпонентна битка.

Сблъсъкът между двата отбора започна с изравнени сили, но забавяне от страна на Пелипенко на един от въздушните елементи позволи на нейните опоненти да натрупат преднина, която не изпуснаха до края на дуела.

В следващия етап на звездния турнир Мартин и Николета ще се изправят срещу други сериозни конкуренти – Ваня Запрянова и Светлин Митев.

Участие в съревнованието взеха и воините от племето на Ураганите. Те посочиха именно победителите за свои фаворити, което им донесе кошница с хранителни запаси.

Раду е следващият ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”. Там темпераментният бизнесмен разказва за неизчерпаемата си енергия и желание за победа, за партньорството с Пелипенко на Арената, съперничеството с Рълев и Мартин и какво не му е достигнало, за да продължи напред. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Екстремното приключение “Игри на волята” продължава в понеделник, 2 ноември, от 20:00 ч. по NOVA с вълнуваща териториална битка.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята Мартин Кънев Николета Кръстева LactoFlor Битка на звездите Раду Пелипенко След Игрите NOVA
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