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Вълнуващ обрат класира Мартин и Николета за следващия етап на звездната надпревара в “Игри на волята”

Ураганите ще стартират предстоящата битка за територия с преднина

Николай Киров Николай Киров

30 септември 2026, 22:53
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Ш ампионът от шестия сезон на приключението “Игри на волята” Мартин Кънев и финалистката от сезон седем Николета Кръстева си осигуриха място в следващата фаза на отборното предизвикателство LactoFlor: Битка на звездите. Тандемът постигна победа след вълнуващ обрат срещу победителя от третия сезон Андрей Гридин и финалистката от сезон шест - Анджела Костадинова.

Източник: NOVA

Битката започна с надмощие на Мартин и Николета, но забавяне на един от елементите за баланс позволи на техните конкуренти да натрупат повече от комфортна преднина. Затруднения с изпитанието за точност обаче не даде възможност на Андрей и Анджела да запази предимството си. Така Николета и Мартин достигнаха до логическата задача първи и триумфираха в сблъсъка.

Източник: NOVA

Участие в съревнованието взеха и играчите от племето на Ураганите, които бяха избрали именно победителите за свои фаворити. Правилното им предположение ще им осигури ценна преднина в предстоящата териториална битка срещу Канарите и Вулканите.

Източник: NOVA

Най-екстремното риалити в телевизионния ефир “Игри на волята” продължава следващата седмица в познатото време – от понеделник до събота в 20:00 ч. по NOVA. Кой ще превземе Резиденцията, не пропускайте да разберете в понеделник вечер (5 октомври).

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Игри на волята
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