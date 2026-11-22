С бързото наближаване на зимата може би сте забелязали спад в настроението си, независимо дали става дума за по-трудно ставане от леглото, или за по-малък интерес към обичайните ви занимания.

Сезонното афективно разстройство, по-известно с абревиатурата САР, е форма на депресия, която много хора изпитват през зимните месеци, пише The Independent.

„От гледна точка на клиничната психология и невронауката, намаленото излагане на естествена дневна светлина може да повлияе на мозъка и различните системи, свързани с настроението, съня, енергията, мотивацията и поведението“, казва д-р Имрен Стерно, ръководител на отдела за психично здраве в здравноосигурителната компания AXA Health.

„Според актуални данни на Кралския колеж по психиатрия, около два милиона души във Великобритания страдат от сезонно афективно разстройство всяка зима. Много по-голям брой хора, приблизително един на всеки трима, съобщават за по-леки сезонни промени в настроението, често наричани „зимна депресия“, които не покриват критериите за клинично САР.“, добавя той.

Но кои са признаците на сезонното афективно разстройство и как то се различава от обикновената депресия? Ето какво сочат данните на специалистите и как най-добре да се справите със симптомите.

Feeling the winter blues? You’re not alone. Shorter days and less daylight can trigger seasonal affective disorder (SAD), a form of depression that affects millions. Here’s how to protect your mental health during the darker months https://t.co/LxNTu8C1cC — TRT World (@trtworld) November 14, 2026

Какви са симптомите на сезонното афективно разстройство (САР)?

Според Националната здравна служба на Великобритания (NHS), основният симптом на сезонното афективно разстройство „е депресията, която се появява през зимата и изчезва през лятото“.

Други симптоми, посочени от здравните власти, включват:

Потиснато настроение

Загуба на интерес към дейности, които обикновено ви доставят удоволствие

Чувство за вина, безполезност или безнадеждност

Тревожност или раздразнителност

Трудности с концентрацията

Повишен апетит и преяждане

Повишена сънливост и постоянна умора

Мисли за самонараняване или самоубийство

Някои хора могат да изпитват симптоми и през летните месеци, макар това да се среща значително по-рядко, допълват от NHS.

Защо сезонните промени влияят на психичното здраве през есента и зимата?

Въпреки че точните причини за сезонното афективно разстройство не са напълно изяснени, състоянието се свързва най-вече с липсата на слънчева светлина през зимата, посочват от Кралския колеж по психиатрия.

„Слънчевата светлина играе важна роля в регулирането на цикъла ни на сън и бодърстване, настроението и цялостното функциониране на организма. С намаляването на светлата част от денонощието през есента и зимата, циркадните ни ритми могат да бъдат нарушени“, обяснява д-р Ейприл Темз, невропсихолог и професор по психиатрия в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

„Това може да се отрази на качеството на съня, нивата на енергия и настроението. Изследователите са установили и сезонни промени в активността на серотонина и мелатонина, въпреки че точните механизми все още се проучват.“, добавя още.

Поведенческите фактори също играят важна роля.

„През по-студените месеци хората често прекарват по-малко време на открито, движат се по-малко и се изолират социално. Тези промени могат да задълбочат депресивните симптоми, особено при хора, които вече са предразположени“, допълва д-р Темз.

You probably don’t have Seasonal Affective Disorder — hating winter doesn’t make you special https://t.co/1XpZzQiHVO https://t.co/Ldv5qPBh8n — New York Post (@nypost) November 17, 2024

Кой е по-застрашен от сезонно афективно разстройство?

Според д-р Темз определени групи от населението са по-уязвими към състоянието в сравнение с други.

„САР се среща по-често при жени, по-млади хора и такива с лична или фамилна история на депресия“, посочва тя. „Хората, живеещи по-далеч от екватора, където зимните дни са значително по-кратки, също са изложени на по-висок риск.“, добавя тя.

„Интересното е, че не всеки реагира на сезонните промени по един и същи начин. Някои хора изглежда са биологично по-чувствителни към промените в излагането на светлина и циркадните ритми. Това показва, че сезонното афективно разстройство не е просто реакция на мрачното време, а резултат от взаимодействието между биологичната уязвимост и факторите на околната среда.“, казва още.

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Как да се справим със симптомите?

За хората, които изпитват симптоми на САР, експертите споделят няколко практични съвета за поддържане на добро психично здраве през по-студените и тъмни месеци.

1. Увеличете излагането на светлина „Светлината е ключов фактор, който влияе върху сезонното разстройство“, казва д-р Стерно. „Практичните стъпки включват излизане навън в рамките на първия час след събуждане, кратка разходка по време на обедната почивка и разполагане на работното място близо до прозорец.“, добавя още.

Според здравните експерти светлинната терапия със специализирана лампа също се използва като метод за лечение на САР. Ако купувате такава лампа за домашна употреба, уверете се, че е достатъчно ярка (стандартът е 10 000 лукса), няма ултравиолетово лъчение и притежава нужните европейски сертификати за безопасност (маркировка CE), като следвате стриктно инструкциите на производителя.

2. Поддържайте постоянен режим „САР може да наруши съня, енергията и ежедневните навици. Рутината помага за регулиране на вътрешния часовник на тялото“, отбелязва д-р Стерно. „Стремете се да се събуждате и да си лягате по едно и също време всеки ден, да се храните редовно и да планирате предварително заниманията си, вместо да чакате да ви дойде мотивацията.“, добавя още.

3. Поддържайте социалните си контакти „Може да изпитвате желание да се сгушите у дома и да се затворите за света, но това често има обратен ефект и влошава състоянието“, предупреждава д-р Стерно. „Опитайте с малки стъпки, като например да се обадите на приятел за кафе или да съчетаете общуването с движение, като обща разходка. Редовните, макар и кратки контакти са много по-ефективни от това да чакате момент, в който ще се почувствате достатъчно общителни.“, казва още.

4. Потърсете професионална помощ „Бих препоръчала да потърсите специалист, ако симптомите продължат две седмици или повече, започнат да пречат на ежедневните ви задължения или се влошават“, съветва д-р Темз.

„Едно от най-важните неща, които искам да подчертая, е, че хората не бива да пренебрегват тези симптоми само защото очакват да се почувстват по-добре с идването на пролетта. Няколко месеца депресия могат да окажат сериозно въздействие върху здравето, взаимоотношенията и качеството на живот, а няма никаква причина да преминавате през това всяка година без адекватна помощ.“

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