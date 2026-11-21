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З амърсяване на питейната вода е установено в град Брусарци и село Одоровци. Лабораторни изследвания са показали наличие на ешерихия коли, колифроми и хлор много на нормите, заради което местните власти предупредиха жителите да не използват водата от централното водоснабдяване за пиене и приготвяне на храна. Това съобщиха от общинската администрация на Брусарци.

Ограничението ще остане в сила до получаване на официално потвърждение от компетентните органи, че качеството на водата е възстановено. Дотогава хората трябва да използват безопасна алтернатива не само за пиене и готвене, но и за измиване на хранителни продукти.

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Проблемът е установен при лабораторни изследвания, за които Регионалната здравна инспекция - Монтана е уведомила общината с писмо на 20 ноември.

Заради ситуацията Община Брусарци организира раздаване на бутилирана вода за засегнатите жители. Пунктът е на паркинга до сградата на общината, като раздаването започва на 21 ноември от 10:00 часа. Първоначално осигурените количества бяха изчерпани, но бяха доставени допълнителни бутилки и раздаването на вода продължи след 14:00 часа.

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За хората, които нямат възможност да посетят пункта, е предвидено водата да бъде доставяна до домовете им.

От общината призовават жителите да спазват препоръките до окончателното изясняване на ситуацията. Местната администрация ще предоставя допълнителна информация при получаване на нови данни от здравните власти.