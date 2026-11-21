Д ания иска държавите от Европейския съюз да предприемат „конкретни действия“, с които да демонстрират на Русия европейската сила, предаде „Ройтерс“.

Това се случва, след като датските власти обявиха, че са осуетили опит за покушение, за който се твърди, че е бил планиран от руското разузнаване.

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Искането се съдържа в съобщение, изпратено до правителствата на държавите в ЕС, чието съществуване беше потвърдено от двама дипломати.

В документа, с който "Ройтерс" разполага и който е бил изпратен снощи до висши европейски дипломати, се посочва, че съюзът трябва да наложи допълнителни ограничения върху достъпа на руски граждани до Шенгенското пространство. Предложенията включват спиране на издаването на туристически визи за руснаци, както и въвеждане на обща политика в рамките на Шенген за непризнаване на руски паспорти, които не са биометрични.

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Дания ще представи предложенията си на среща на посланиците на страните от ЕС в Брюксел в понеделник.

Руското посолство в Копенхаген вече заяви, че обвиненията на Дания не са подкрепени с доказателства.

Датската служба за сигурност и разузнаване съобщи вчера, че е осуетила опит за убийство, планиран за 25 септември по време на концерт край Копенхаген. Предполага се, че операцията е била организирана от руските разузнавателни служби, а за изпълнението ѝ са били привлечени лица, свързани с датска престъпна групировка.