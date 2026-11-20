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Американското списание Forbes публикува своята годишна класация на най-високо платените футболисти в света, като за четвърта поредна година на върха е Кристиано Роналдо. За сезон 2026-2027 се очаква португалската звезда на Ал Насър да спечели внушителните 300 милиона долара (или около 267 милиона евро), затвърждавайки статута си на финансов хегемон във футбола.

Дългогодишният му конкурент Лионел Меси заема втората позиция, но със значително по-ниска прогнозна заработка от 145 милиона долара. Това поставя аржентинеца на 155 милиона долара зад Роналдо, илюстрирайки огромната разлика в приходите на двете най-големи звезди на своето поколение.

Подреждането на Forbes включва както заплатите и бонусите от футболните клубове, така и приходите от спонсорски договори, рекламни кампании, продажба на фланелки и други търговски дейности.

От изданието уточняват, че представените цифри са прогнозни оценки за този сезон преди облагането с данъци и плащанията към агенти. Те не включват трансферни суми, но отчитат приходи от продажба на дялове в компании, в които играчите имат участие.