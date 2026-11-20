Американското списание Forbes публикува своята годишна класация на най-високо платените футболисти в света, като за четвърта поредна година на върха е Кристиано Роналдо.
Дългогодишният му конкурент Лионел Меси заема втората позиция, но със значително по-ниска прогнозна заработка от 145 милиона долара.
Подреждането на Forbes включва както заплатите и бонусите от футболните клубове, така и приходите от спонсорски договори, рекламни кампании, продажба на фланелки и други търговски дейности.
От изданието уточняват, че представените цифри са прогнозни оценки за този сезон преди облагането с данъци и плащанията към агенти.