П овече от 20 години тя беше едно от най-разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир – символ на блясък, ритъм и желязна дисциплина. В интервю за Мариян Станков – Мон Дьо в „Храмът на историите“, Галина Манова („Галя от Сатен“) сваля маската на перфектния образ и разказва за най-тежките битки в живота си, останали скрити от камерите.

Източник: NOVA

На 20 минути от смъртта и решението да спре

Зад успешната кариера и двата собствени бизнеса на Галина се крие дългогодишна драма в опита ѝ да има второ дете. След раждането на дъщеря ѝ Карина следват две извънматочни бременности, при които тя губи и двете си маточни тръби. При първата ситуация състоянието ѝ се влошава критично по пътя между две болници.

„Ако се беше забавила 20 минути в задръстване, можеше в момента да не можем да водим този разговор, да не си сред живите“, казва лекарят, извършил спешната операция.

Въпреки предупрежденията, Галина продължава с инвитро процедури, които я довеждат до тежък хиперстимулационен синдром. Моментът, в който окончателно се отказва, настъпва в Пловдив между работни ангажименти: „В Пловдив в едно заведение си бих поредната доза хормони в корема, сама в тоалетната. И тогава си казах, че буквално съм превъртяла играта и че трябва да спра“.

Източник: NOVA

Осемчасова операция и две седмици без обезболяващи

Годините на сцената и пренебрегнатите травми в крайна сметка пречупват тялото ѝ до степен, в която не може да вдигне дори чаша с вода. Лекарите сравняват снимката на гръбнака ѝ с този на 70-годишен човек.

Следва тежка осемчасова операция на шийните прешлени, но усложнения я оставят без право на обезболяващи в продължение на две седмици. Тя описва периода като най-тежкия в живота си – отслабнала до кожа и кости и с пълна непоносимост към светлина и звук. Именно по време на дългото възстановяване обаче тя пресява хората около себе си, след като мнозина от близките ѝ приятели изчезват, когато вече не може да им помага.

Източник: NOVA

Истината за „Шоуто на Слави“

В разговора не се подминава и темата за работата на Галя със Слави Трифонов, описвайки го като изключително строг и доминантен ръководител, който я е научил на професионализъм.

„Аз го обичах, но и се страхувах от него“, признава тя и си спомня за сериозното напрежение между балета и „Ку-Ку Бенд“, както и за бурен скандал в офиса му, при който „дори летяха някакви вещи“. Въпреки напрежението и последвалото ѝ

напускане, Трифонов ѝ помага в критична ситуация пред британското посолство броени дни след раздялата им.

Източник: NOVA

Загубата на всички спестявания и медийните скандали

В разговора Галина връща лентата и към абсурдите на жълтата преса в началото на века, когато чете за себе си, че е работила като проститутка в Италия – държава, в която към онзи момент дори не е стъпвала. Още по-тежко преживява телевизионен репортаж, който погрешно я обвинява, че запушва входа на детска градина, докато самата тя не доказва, че автомобилът от кадрите е на неин съсед.

Освен медийните атаки, семейството ѝ преживява и пълен финансов срив – след внезапната смърт на бизнес партньор, тя и съпругът ѝ Смилен губят всичките си спестявания и се сблъскват с гнева на десетки потърпевши.

Днес Галина Манова признава, че е оставила зад гърба си нуждата да бъде перфектна на всяка цена: „Толкова се увлякох в тази игра, че започвах да погубвам себе си“.

Целия разговор на Мон Дьо с Галина Манова можете да гледате в YouTube канала „Храмът на историите“.