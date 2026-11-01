Раду от „Игри на волята“ за предателствата, доверието и отношенията извън Арената

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Е дин от най-силните и темпераментни участници в историята на „Игри на волята“ - Раду, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. След отпадането си от звездния турнир той коментира представянето на своята партньорка Пелипенко, напрежението с Иван Рълев и задкулисните игри между участниците.

Пред Генерал Ръждавичка Раду прави равносметка на загубата срещу Императора и Николета и отговаря на най-неудобния въпрос - Пелипенко ли е причината за отпадането им? Той коментира какво се е объркало в решаващата битка и дали двамата са успели да изградят истински отбор.

Особено любопитни са разкритията му за отношенията между участниците извън Арената. Раду говори за задкулисните игри и напрежението, което остава скрито от зрителите. Той се връща и към конфликтната битка срещу Иван Рълев и Иванина, като обяснява какво е предизвикало острата му реакция и дали има личен проблем с победителя от петия сезон.

Извън „Игри на волята“ Раду разказва за живота си в България, корените си в Молдова и тройното си гражданство. Той споделя и как популярността след риалитито се е отразила на бизнеса му, отношенията с хората и ежедневието му.

В края на разговора Раду коментира новия сезон на „Игри на волята“, силните и слабите страни на участниците и посочва своите фаворити за голямата победа.

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка и Раду, за да разберете какво се е случило зад кулисите на звездния турнир!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

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