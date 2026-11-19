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П лемето на Ураганите успя да постигне обрат и отново триумфира на Арената на “Игри на волята”. Победата предотврати сигурното отпадане на един от воините в Синьо от Войната на племената и изпрати студентката Йоанна на битка за спасение.

Източник: NOVA

Съревнованието на бойното поле включваше морски и сухопътни предизвикателства, които доведоха до чести смени на водачеството. След като Ураганите изоставаха в средата на сблъсъка, капитанът Симона успя да навакса преднината на съперниците си и осигури комфортен аванс на финалната логическа задача за своя отбор.

Източник: NOVA

На последвалия племенен съвет на Канарите коалицията начело с капитана Юлия даде своите гласове срещу студентката Йоанна. Тя ще се изправи срещу лидера на Ураганите - Симона, в битка за оставане в отборната част на надпреварата.

Източник: NOVA

Утре от 20:00 ч. по NOVA още един воин ще се отправи към тайната територия - Вишката, а победителят в елиминационния дуел ще се превърне в един от най-богатите участници в “Игри на волята”.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.