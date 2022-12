Осъдиха 97-годишна германка за нацистки военни престъпления

Г ермански съд осъди 97-годишна жена за това, че е допринесла за убийството на над 11 000 души, докато е работила като машинописка в нацистки концентрационен лагер по време на Втората световна война, съобщиха германските медии.

На един от последните процеси за Холокоста в страната председателят на съда Доминик Грос прочита присъдата за подсъдимата Ирмгард Фурхнер за ролята ѝ в това, което прокурорите наричат "жестоко и злонамерено убийство" на затворници в лагера Щутхоф в окупирана Полша.

"Съжалявам за всичко, което се случи", заяви тя пред регионалния съд в северния град Итцехое.

