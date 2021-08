Загадъчният диск от Фестос - неразгадаема мистерия на 3700 години

Г одината е 1908-а. Италианският археолог Луиджи Перние изследва минойския дворец в античния град Фестос, намиращ се на гръцкия остров Крит (смята се, че дворецът е бил убежище на брата на цар Минос - Радамантис).

Там той се натъква на един уникален артефакт – диск със странни символи по него. Учените смятат, че той е създаден през XVII в. пр. н. е. Диаметърът му е 16 см. и е изработен от печена глина. Съдържа 45 тайнствени символа, които се повтарят общо 242 пъти.

Заедно с диска е намерена и таблица с надпис на критско линеарно А писмо (т. нар. Линеар А е писменост, използвана от древните жители на Крит. Линеар Б на свой ред представлява писменост на ранен гръцки език, разчетена в средата на миналия век от английския филолог Майкъл Вентрис. Линеар А не е напълно разшифрован, макар че е частично транскрибиран на базата на характеристиките на Линеар Б).

The Phaistos Disk was discovered #onthisday in 1908 in Phaistos, Crete by Luigi Pernier. It is on display at the Heraklion Archaeological Museum.#stomouseio #PhaistosDisk #ΔίσκοςΤηςΦαιστού pic.twitter.com/1PjsoZ1aO3