Принц Уилям отбеляза рождения си ден със снимка сред кученца

С нимка на принца на Уелс с представителите на следващото поколение, този път кученца, беше публикувана в социалните мрежи от двореца Кенсингтън по повод неговия 43-и рожден ден. Това предаде BBC .

Фотографията, заснета от принцесата на Уелс, показва принц Уилям с кокер шпаньола на семейството.

Поздравът към принц Уилям бе подписан онлайн с "любов" и инициалите на Катрин и техните деца, Джордж, Шарлот, Луис, както и "кученцата", придружени от емоджи на лапичка.

Снимката е направена по-рано този месец в Уиндзор. Онлайн бе публикувано и послание от официалния акаунт на кралското семейство:

"Честит рожден ден на принца на Уелс!", придружено от празнични емоджита.

