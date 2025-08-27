Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Р усия и Китай осъществиха първия си съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион, съобщи Тихоокеанският флот на Руската федерация, пише Newsweek .

Според информацията, цитирана от агенция Интерфакс, патрулът е започнал в началото на август и е бил проведен с дизелови подводници, непосредствено след края на руско-китайските военноморски учения в Японско море.

Двете страни вече са провеждали съвместни военноморски патрули, но досега само с надводни кораби. По-рано този месец военните флотове на Москва и Пекин проведоха и учения за симулирано спасяване на подводници, преди да започне съвместният патрул. За първи път китайска подводница бе разположена в руски води.

Русия и Китай укрепват военното си сътрудничество в рамките на своеобразен съюз, насочен срещу общия им съперник - Съединените щати. И двете държави активно разширяват и модернизират своите подводни сили. Русия обновява военноморска база в Далечния изток, която ще бъде използвана за базиране на атомни подводници, докато Китай, който вече разполага с най-големия военноморски флот в света по брой кораби, ускорено увеличава капацитета си чрез нови технологии и мащабно корабостроене.

Задълбочаването на военното партньорство между Москва и Пекин се засилва на фона на руската инвазия в Украйна, като Китай подпомага руската икономика, засегната от западните санкции, основно чрез мащабни покупки на руски петрол.