Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

С лед серия украински удари с дронове по рафинерии и друга петролна инфраструктура през последните седмици в някои региони на Русия се появи недостиг на гориво, предаде "Асошиейтед прес".

На места бензиностанциите не са заредени, шофьори чакаха на дълги опашки, а доставчиците въведоха лимити или напълно спряха продажбите. Според руските медии проблеми са регистрирани в Далечния изток и на Кримския полуостров, анексиран от Москва през 2014 г.

На Международната стокова борса в Санкт Петербург цените на едро за бензина А-95 достигнаха рекордни равнища, като през миналата седмица поскъпнаха с около 50 на сто спрямо януари. Търсенето се повиши както заради селскостопанската кампания, така и заради летните пътувания.

В Приморския край медиите съобщават за дълги опашки и цени до 78 рубли за литър (около 1,64 лева). На Курилските острови властите напълно прекратиха продажбата на бензин А-92, а в Крим някои компании продават гориво само с талони или специални карти. Журналисти от местната информационна служба "Примпрес" съобщават, че на черния пазар цената на бензина е около 220 рубли на литър (4,63 лева).

Експерти посочват, че Украйна е засилила атаките срещу енергийна инфраструктура, като между 2 и 24 август са нанесени най-малко 12 удара, от които 10 по съоръжения в югозападната част на Русия. По оценки на анализатори щетите водят до спад в преработката на суров петрол с между 200 000 и 250 000 барела дневно, което е довело до намаляване на производството на бензин с 8,6 процента и на дизел с 10,3 процента през първите 19 дни на август на годишна база.

В опит да ограничи недостига Москва спря износа на бензин от края на юли, като мярката може да остане в сила и през септември. Енергийното министерство вече проведе срещи с ръководители на петролни компании по темата, съобщават руски медии.

Засега недостигът е ограничен до регионите, като столицата Москва е добре снабдена. Експерти смятат, че кризата може да се облекчи до края на септември, но подчертават, че украинските атаки изваждат на преден план уязвимостта на руската икономика от войната с дронове.

Ударите, нанасяни от Украйна на руска територия, са извели от строя 14% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи "Блумбърг", цитирайки военното разузнаване на САЩ.

Русия дори започна да внася петролни продукти от Беларус и пренасочи превоза им към руските железници от други видове транспорт, пише в доклада на Министерството на отбраната на САЩ.