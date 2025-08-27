Свят

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Цените на едро за бензина А-95 достигнаха рекордни равнища

27 август 2025, 15:37
Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари
Източник: БТА

С лед серия украински удари с дронове по рафинерии и друга петролна инфраструктура през последните седмици в някои региони на Русия се появи недостиг на гориво, предаде "Асошиейтед прес".

На места бензиностанциите не са заредени, шофьори чакаха на дълги опашки, а доставчиците въведоха лимити или напълно спряха продажбите. Според руските медии проблеми са регистрирани в Далечния изток и на Кримския полуостров, анексиран от Москва през 2014 г.

На Международната стокова борса в Санкт Петербург цените на едро за бензина А-95 достигнаха рекордни равнища, като през миналата седмица поскъпнаха с около 50 на сто спрямо януари. Търсенето се повиши както заради селскостопанската кампания, така и заради летните пътувания.

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

В Приморския край медиите съобщават за дълги опашки и цени до 78 рубли за литър (около 1,64 лева). На Курилските острови властите напълно прекратиха продажбата на бензин А-92, а в Крим някои компании продават гориво само с талони или специални карти. Журналисти от местната информационна служба "Примпрес" съобщават, че на черния пазар цената на бензина е около 220 рубли на литър (4,63 лева).

Розовият кошмар на Кремъл: Украйна разкри най-мощната си ракета

Експерти посочват, че Украйна е засилила атаките срещу енергийна инфраструктура, като между 2 и 24 август са нанесени най-малко 12 удара, от които 10 по съоръжения в югозападната част на Русия. По оценки на анализатори щетите водят до спад в преработката на суров петрол с между 200 000 и 250 000 барела дневно, което е довело до намаляване на производството на бензин с 8,6 процента и на дизел с 10,3 процента през първите 19 дни на август на годишна база.

Москва: Украйна атакува руска АЕЦ с дронове

В опит да ограничи недостига Москва спря износа на бензин от края на юли, като мярката може да остане в сила и през септември. Енергийното министерство вече проведе срещи с ръководители на петролни компании по темата, съобщават руски медии.

Засега недостигът е ограничен до регионите, като столицата Москва е добре снабдена. Експерти смятат, че кризата може да се облекчи до края на септември, но подчертават, че украинските атаки изваждат на преден план уязвимостта на руската икономика от войната с дронове.

Ударите, нанасяни от Украйна на руска територия, са извели от строя 14% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи "Блумбърг", цитирайки военното разузнаване на САЩ.

Русия дори започна да внася петролни продукти от Беларус и пренасочи превоза им към руските железници от други видове транспорт, пише в доклада на Министерството на отбраната на САЩ.

Източник: БТА, Бойчо Попов, БГНЕС    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Променят матурите по математика от тази учебна година

Променят матурите по математика от тази учебна година

Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете?

Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете?

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Как еврото ще промени пенсиите ви

Как еврото ще промени пенсиите ви

pariteni.bg
10-те най-стари породи кучета в света

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Израел: Евакуацията на град Газа е неизбежна

Свят Преди 12 минути

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Русия и Китай проведоха първи съвместен патрул с подводници в Азиатско-тихоокеанския регион

Свят Преди 53 минути

Русия и Китай укрепват военното си сътрудничество в рамките на своеобразен съюз, насочен срещу общия им съперник - САЩ

А

Румънските бази: Важен център на НАТО в подкрепа на Украйна

Свят Преди 56 минути

Румъния се позиционира ясно срещу руската агресия и предлага на НАТО военните си бази в подкрепа на Украйна

17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула

17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал около 2:40 ч. сутринта край парка "Шан дьо Марс"

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">Синът на Майкъл Джексън се сгоди</span></p>

Синът на Майкъл Джексън се сгоди, почете баща си с емблематична песен

Любопитно Преди 1 час

28-годишният Принс отбеляза щастливия момент и с мил жест към покойния си баща

,

Масови съкращения: Германската автоиндустрия е в тежка криза

Свят Преди 1 час

Германската автомобилна индустрия масово съкращава работници и служители заради кризата в бранша

Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма

Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма

Свят Преди 1 час

Отношенията между двамата лидери традиционно са напрегнати

Китай реагира на призива на Тръмп за ядрено разоръжаване

Китай реагира на призива на Тръмп за ядрено разоръжаване

Свят Преди 2 часа

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), почти всички ядрени държави модернизират или разширяват своите арсенали

Влак излезе от релсите в София и блокира улица

Влак излезе от релсите в София и блокира улица

България Преди 2 часа

Трафикът преминава през обходни маршрути

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

България Преди 2 часа

Учениците ще имат есенна, коледна, междусрочна и пролетна ваканция

Снимката е илюстративна

Осиротяло мече, обгрижвано от хора, облечени като мечки

Любопитно Преди 2 часа

Целта е евентуално малкото да бъде пуснато обратно в дивата природа

Котел обяви тридневен траур в памет на двамата младежи, загинали в катастрофа днес

Котел обяви тридневен траур в памет на двамата младежи, загинали в катастрофа днес

България Преди 2 часа

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години рано сутринта

<p><strong>Смърт</strong> и <strong>опустошения</strong> в Индия след проливните дъждове (СНИМКИ)</p>

Най-малко 30 загинали след причинено от проливни дъждове свлачище в Индия

Свят Преди 2 часа

Операциите по издирване и спасяване на оцелели продължават

<p>Медицинска сестра рискува живота си, за да ваксинира бебе (ВИДЕО)</p>

Медицинска сестра прекоси буйна река, за да ваксинира новородено бебе (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

„Графикът за имунизация на бебето изискваше незабавно внимание. Нищо друго не ми минаваше през ума"

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Свят Преди 3 часа

Държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал"

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Свят Преди 3 часа

Това е първият екип, който се връща там след прекратяването в началото на юли от Техеран на сътрудничеството с ООН

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Тази задача по математика ще затрудни и най-добрите

Edna.bg

Теди Кацарова празнува любовта и рождения си ден със секси блясък (СНИМКИ)

Edna.bg

Арсенал няма да пусне Кивиор, докато не финализира трансфера на Инкапие

Gong.bg

Изключително! Направиха корт в чест на Григор Димитров

Gong.bg

Променят НВО по математика за 7 и 10 клас от тази учебна година

Nova.bg

С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg