Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете?

С емейството на Анна Курникова и Енрике Иглесиас съвсем скоро ще стане още по-голямо. Според издание HELLO! щастливата двойка очаква своето четвърто бебе – и двамата са във възторг от новината.

Изданието съобщава, че „изключително надеждни източници“ са потвърдили, че бившата тенисистка и световноизвестният певец ще станат родители още тази година. Всъщност Анна вече е в средата на бременността си, а трите им деца – близнаците Луси и Никълъс, на седем години, и Мери, на пет години – скоро ще имат братче или сестриче.

Anna Kournikova pregnant with fourth child with Enrique Iglesias https://t.co/j0DOZNQhLe — HELLO! (@hellomag) August 27, 2025

Още през лятото снимки на Анна породиха слухове, че очаква бебе. Тогава тя бе забелязана в Маями, облечена с широки дрехи, докато пазаруваше заедно с децата си.

Близък до семейството източник на HOLA! разкрива, че бременността протича добре и Курникова е в отлична форма. Това ще бъде деветото внуче за майката на Енрике – известната испанска светска дама Изабел Прейслер.

Макар да продължава активната си музикална кариера, Иглесиас винаги поставя семейството си на първо място. В интервю за HOLA! миналата година, по време на церемонията по връчването на музикалните награди Los40 в Сантандер, той призна: „В релаксиращо настроение съм, у дома, с децата, наслаждавам се на възможността да ги водя на училище, да ги гледам как растат... Всеки ден те растат толкова бързо и аз искам да им се насладя. За 24 часа вече са пораснали.“

Новината за бременността идва само няколко месеца след като феновете се притесниха за здравето на Анна, след като тя бе заснета в инвалидна количка. За щастие, свекърва ѝ увери HOLA!, че не става дума за сериозен проблем: „Нищо сериозно не е, просто леко нараняване на крака. Малко навяхване е, но знаете колко болезнени могат да бъдат тези травми.“

Enrique Iglesias y Anna Kournikova amplían la familia: la extenista está embarazada de su cuarto hijo.



Con la llegada de un nuevo bebé, la familia se prepara para una nueva etapa marcada, una vez más, por la ilusión y la sorpresa

https://t.co/JeN5inMff4 — Vanitatis (@vanitatis) August 27, 2025

Любовната история на Анна и Енрике започва през 2001 г., когато тя се появява в неговия видеоклип към хита Escape. Оттогава двамата са неразделни – вече повече от две десетилетия. Днес те живеят в просторна къща в Маями, недалеч от прочутия „Бункер на милиардерите“ – квартал, където имоти притежават Джеф Безос, Иванка Тръмп-Кушнър и легендата от NFL Том Брейди.

Анна и Енрике купуват парцела в Бей Пойнт през 2009 г. за 5 милиона долара, а през 2013 г. завършват изграждането на своя дом. Имението им впечатлява с 1 628,4 кв.м жилищна площ, седем спални, 12 бани, тенис корт, разкошен басейн, частен док с достъп до залива Бискейн и голяма градинска къща. Днес стойността му се оценява на около 26 милиона долара – и има достатъчно място за още едно дете.

Въпреки че са заедно вече 24 години, двамата така и не са сключили брак. Но това не пречи на щастието им като родители. „Невероятно е да я гледаш как е толкова страхотна майка“, споделя Енрике пред The Sun. „Невероятно е да наблюдаваш как майчинският инстинкт се събужда и тя прави всичко с такава отдаденост.“