Милиардер, приятел на принц Уилям, почина, след като погълна пчела по време на поло мач

Д ългогодишният приятел на принц Уилям, Сунджай Капур, почина на 53-годишна възраст, след като погълна пчела, което предизвика фатален инфаркт, съобщава New York Post .

Милиардерът бизнесмен и председател на световния гигант за автомобилни части Sona Comstar пада по време на мач по поло в Англия в четвъртък, съобщава Mirror.

Капур, който беше бивш съпруг на боливудската суперзвезда Каришма Капур, беше ужилен от погълната пчела, което впоследствие предизвиква анафилактичен шок, който спира сърцето му, добавя изданието.

Prince William’s billionaire pal Sunjay Kapur dead at 53 after swallowing bee during polo match https://t.co/latTUGK9P1 pic.twitter.com/VBFkwKEEWA

Експертите казват, че вътрешните ужилвания могат да бъдат смъртоносни, тъй като могат да причинят незабавно подуване, запушване на дихателните пътища и внезапно спадане на кръвното налягане, което да доведе до спиране на сърцето.

Само часове преди смъртта си, роденият в Индия бизнесмен, който е учил във Великобритания, отдаде почит на жертвите на самолетната катастрофа на Air India в четвъртък, при която загинаха 241 души.

„Ужасна новина за трагичната катастрофа на Air India в Ахмедабад“, написа той в X. „Мислите и молитвите ми са с всички засегнати семейства. Нека намерят сили в този труден час.“

Смъртта на Капур вече изпрати шокиращи вълни както в британските поло среди, така и в индийското висше общество.

Авторът и актьор Сухел Сет използва социалните мрежи, за да отдаде почит, като написа в X: „Дълбоко натъжен от кончината на @sunjaykapur: той почина по-рано днес в Англия".

„Ужасна загуба и най-дълбоки съболезнования на семейството му и на колегите му.“, допълни той.

Компанията на Капур, Sona Comstar, също публикува изявление.

„Дълбоко натъжени сме от внезапната кончина на нашия председател, г-н Сунджай Капур. Той беше визионерски лидер, чиято страст, проницателност и всеотдайност оформиха идентичността и успеха на нашата компания“, пише в изявлението.

June 12: A billionaire Indian businessman, Sunjay Kapur, 53, a friend of Prince William has died during a polo match “I’ve swallowed something” - reportedly a bee



Mr Kapur’s team ‘Aureus Polo’ was playing ‘Sujan Indian Tigers’ in the subsidiary final of the Queen’s Cup, at the… pic.twitter.com/MBdYqLBtCi