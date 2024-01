Честит рожден ден, Кейт! Ето как крал Чарлз и Камила поздравиха принцесата

П ринцесата на Уелс получи специално съобщение за рождения си ден от крал Чарлз и кралица Камила. Официалната страница на британското кралско семейство в "X" публикува сладко пожелание, включващо снимка на принцеса Кейт.

Снимката я показва с Чарлз и Камила в момент зад кулисите на миналогодишната коронация и идва с посланието: „Пожелавам на принцесата на Уелс много честит рожден ден днес!“

Wishing The Princess of Wales a very happy birthday today! 🎈🎊 📷 @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/NhkHYdTFIf

Миналата година крал Чарлз и кралица Камила отбелязаха празника на принцеса Кейт, като ѝ пожелаха честит рожден ден в социалните медии с друга внимателно подбрана снимка. Те избраха изображение на Кейт по време на първото ѝ посещение в Уелс с принц Уилям, след като бяха наречени принц и принцеса на Уелс през 2022 г. На снимката Кейт се усмихва, докато приема букет от 2-годишната Шарлот Бънтинг, която носи традиционна уелска носия.

Принцеса Кейт също получи пожелания за рождения си ден от военни групи и благотворителни организации, на които служи като патрон.

41-годишният принц Уилям и принцеса Кейт често отделят уикенд в началото на годината, за да се забавляват със семейството и приятелите си за няколко дни във връзка с рождения ден на Кейт.

Списъкът с гости досега включваше родителите на Кейт, Карол и Майкъл Мидълтън, приятелят на Уилям Том ван Страубензи и съпругата му Луси Ланиган-О'Кийф, Джеймс Мийд и съпругата му Лора, съседката и дългогодишна приятелка Софи Снугс и нейният съпруг Робърт.

Kate Middleton Is Wished Happy Birthday by King Charles and Queen Camilla — See the Photo They Chose https://t.co/MmkzMIqegP