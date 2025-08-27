България

Рядка бронзова лампа откриха в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

На това място по-рано беше открита и красивата червена гема с изображение на Дионис

27 август 2025, 16:14
Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности
Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София
Заради черния леопард: Свикаха заседание на кризисния щаб в Тутракан

Заради черния леопард: Свикаха заседание на кризисния щаб в Тутракан
След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов
След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар

След инцидента с електрическо колело: Какво е състоянието на тежко пострадалото дете от Арчар
Времето в сряда – слънчево и по-топло

Времето в сряда – слънчево и по-топло

З а първи път бронзова лампа излезе при разкопките в североизточния ъгъл на форума на Хераклея Синтика. Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) проучва там две съседни помещения, едното е с подова мозайка, защото потвърждава хипотезата за обществена сграда. На това място по-рано беше открита и красивата червена гема с изображение на Дионис, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

„Още сме в начален етап на проучването, няма как да сме сигурни за предназначението на сградата“, коментира проф. Вагалински. „Но заради хидрофобната мазилка на места и глинената водопроводна тръба в близост сега съм склонен да предположа, че става дума за баня. Не сме готови и с датировката, мога да кажа само, че според формата си бронзовата лампа е от края на III – началото на V век.

Без украса е, но пак е от най-скъпите, за първи път откриваме такава от началото на разкопките в Хераклея Синтика. Колкото и да са красиви глинените лампи, за разлика от металните те са чупливи и затова – по-евтини“, добави проф. Вагалински.

Източник: БГНЕС    
Хераклея Синтика Археологически разкопки Бронзова лампа Проф. Людмил Вагалински Римска баня
Свят Преди 52 минути

Русия и Китай укрепват военното си сътрудничество в рамките на своеобразен съюз, насочен срещу общия им съперник - САЩ

Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Свят Преди 54 минути

Датският външен министър привика висш американски дипломат в Копенхаген, за да даде обяснения

Масови съкращения: Германската автоиндустрия е в тежка криза

Свят Преди 1 час

Германската автомобилна индустрия масово съкращава работници и служители заради кризата в бранша

Свят Преди 1 час

Отношенията между двамата лидери традиционно са напрегнати

Свят Преди 2 часа

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), почти всички ядрени държави модернизират или разширяват своите арсенали

България Преди 2 часа

Трафикът преминава през обходни маршрути

Осиротяло мече, обгрижвано от хора, облечени като мечки

Любопитно Преди 2 часа

Целта е евентуално малкото да бъде пуснато обратно в дивата природа

България Преди 2 часа

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години рано сутринта

<p><strong>Смърт</strong> и <strong>опустошения</strong> в Индия след проливните дъждове (СНИМКИ)</p>

Най-малко 30 загинали след причинено от проливни дъждове свлачище в Индия

Свят Преди 2 часа

Операциите по издирване и спасяване на оцелели продължават

Медицинска сестра прекоси буйна река, за да ваксинира новородено бебе (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

„Графикът за имунизация на бебето изискваше незабавно внимание. Нищо друго не ми минаваше през ума"

Свят Преди 3 часа

Държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал"

Свят Преди 3 часа

Това е първият екип, който се връща там след прекратяването в началото на юли от Техеран на сътрудничеството с ООН

.

Най-великата шега, правена някога в Космоса

Любопитно Преди 3 часа

Животът в Космоса никога не е скучен, но със сигурност може да бъде малко сериозен

Свят Преди 3 часа

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид

Любопитно Преди 3 часа

„Имах фейслифт преди около 15 години, така че беше време за поддръжка“

България Преди 3 часа

Средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

