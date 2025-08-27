Безредици избухнаха в Лозана след смъртта на тийнейджър

Драматични размирици избухнаха в швейцарски град, след като млад мигрант загина при катастрофа с мотопед, докато бягал от полицията, съобщиха световните медии.

Полицейски части за борба с безредиците се сблъскаха с протестиращи, които хвърляха

коктейли „Молотов“ в Лозана,

докато властите отчаяно се опитваха да овладеят нарастващото насилие.

Малко след инцидента вниманието се съсредоточи върху полицията на олимпийската столица, след като четирима офицери бяха временно отстранени от работа в понеделник заради разкриването на расистки, сексистки и дискриминационни съобщения в частни групи в WhatsApp.

Марвин М., 17-годишен жител на Лозана, бягал от полицията с откраднат мотопед, когато се удря в стена и загива в ранните часове на неделя,

въпреки опитите на спешните служби да го реанимират.

Това е третата смърт за по-малко от три месеца в Лозана по време на полицейска акция. От 2016 г. насам в града и по-широкия кантон Во има общо седем такива смъртни случая, пет от които засягат мъже от африкански произход.

В неделя вечерта „около 100 млади хора, носещи балаклави“, подпалили няколко контейнера и повредили автобус, съобщиха от полицията. Следващата вечер 150-200 души блокирали улиците с контейнери за боклук, също подпалени. Около 140 полицаи се сблъскали с протестиращите, които подпалили автобуси и ги замеряли с камъни.

Meanwhile, in Lausanne, where I suggested City go to the Court of Arbitration in Sport.. #hcafc



Riots erupt in Swiss city after migrant teen is killed in scooter crash while fleeing police https://t.co/p9qKmnCouG via https://t.co/wWXkSsNf2O — David Fergus (@DavidFe20490699) August 27, 2025

Полицията е използвала 54 сълзотворни гранати и е задържала седем души.

„Срещу полицията са използвани пиротехнически устройства; това е скандално“, заяви съветникът по сигурността на град Лозана Пиер-Антоан Хилдбранд. „Справяме се с движение, което няма нищо общо със смъртта на този младеж, но го използва като извинение да атакува силите на реда. Това е срамно“, добави той.

Властите в Лозана се опитаха във вторник да предотвратят трета поредна нощ на насилие. Полицията потвърди, че автомобил е следвал тийнейджъра, който загина. Прокуратурата на Во публикува изявление с цел „изясняване и успокояване на ситуацията“.

В него се посочва, че двама шофьори са се приближили до тийнейджъра преди полицията да пристигне на мястото на катастрофата. Това потвърждава, че е имало „значително разстояние“ между мотопеда и полицейската кола и „няма контакт“ между тях.

Полицаите потвърдиха, че са следвали Марвин преди катастрофата, но заявиха, че той е загубил контрол при висока скорост в зона с ограничение 30 км/ч.

Въпреки твърденията, че мотопедът е бил откраднат, семейството му отрича, че той е крадец.

Майка му настоя пред 24 Heures, че той е невинен, а брат му написа онлайн: „Би трябвало да си с мен, у дома, в нашата стая, която винаги сме делили“.

Отделно, чрез прокуратурата излязоха наяве съобщения от две WhatsApp групи с участието на настоящи или бивши полицаи от Лозана, съдържащи расистки, сексистки и дискриминационни материали. „Съществува системен проблем с дискриминацията, който трябва да бъде решен“, заяви кметът на Лозана Грегоар Жюно, според националния телевизионен оператор RTS.

Властите обявиха съобщенията на пресконференция. „Община е дълбоко шокирана и скандализирана от тези съобщения, които подкопават доверието в полицията и необходимите отношения на доверие между населението и полицията“, се казва в изявлението.

Четирима полицаи, участващи в групите, са били отстранени, като се очакват и други отстранявания.

Лозана – управлявана от коалиция между социалисти и зелени – се превърна в последната гореща точка след смъртта на тийнейджъра.

Градските власти години наред защитават прогресивни политики, насърчавайки разнообразието и програми за настаняване на бежанци. Критиците обаче твърдят, че реалността на терен е много по-различна.

През последното десетилетие Швейцария е приела над 200 000 бежанци – главно от Еритрея, Сомалия, Сирия и Афганистан, заедно с пристигащи от други африкански и мюсюлмански страни. Това, което първоначално беше възприемано като модел на състрадание, вместо това увеличи напрежението и недоволството, които сега избухнаха по улиците.