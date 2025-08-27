17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула

17-годишно момче беше арестувано, след като 32-годишна жена е била насилствено завлечена в храсти и изнасилена в близост до Айфеловата кула в Париж.

Това предаде Mirror .

Инцидентът е станал около 2:40 ч. сутринта край парка "Шан дьо Марс" - едно от най-посещаваните от туристи места в центъра на френската столица. По данни на френските медии, момчето първо е опипало жертвата - украинска гражданка, а след това я е завлякло в храстите и я е подложило на сексуално насилие.

Полицаи, патрулиращи в района, чули виковете за помощ и задържали заподозрения на място. Той е отведен в ареста, а направената кръвна проба показала, че е бил под въздействието на алкохол.

A Ukrainian woman was raped near the Eiffel Tower.



In Paris last night, a 32-year-old Ukrainian woman was dragged into the bushes and assaulted right by the Eiffel Tower.



Her screams were heard by a police patrol — the suspect was detained on the spot. According to preliminary… pic.twitter.com/6UtvXmpCbJ — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025

Разследващите обаче не са открили документи за самоличност у него. "Неговата идентичност в момента се проверява", съобщи говорител на прокуратурата пред френското издание Le Figaro.

Това не е първият случай на тежко сексуално насилие в Париж през последните месеци.

През март тази година полицията започна разследване, след като туристка съобщи, че е била "многократно изнасилена" от таксиметров шофьор в "Булонската гора", западно от френската столица. Жената прекарала "приятна вечер" с приятели, но на тръгване се качила в такси. Вместо да я закара до хотела ѝ, шофьорът я откарал на тъмна улица и я изнасилил. Пострадалата успяла да избяга и да потърси помощ в къща в Нуий сюр Сен, чиито обитатели извикали полиция.

През юли 2024 г., само дни преди началото на Олимпийските игри, 25-годишна австралийка съобщи, че е била изнасилена от група от петима мъже в центъра на Париж. Тя успяла да избяга и да се скрие в дюнерджийница на булевард "Клиши" близо до прочутото кабаре "Мулен Руж", откъдето служители подали сигнал в полицията. Жената била отведена в болница "объркана и неспособна да каже и дума на френски", разказват свидетели.