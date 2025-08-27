Свят

17-годишен е задържан за изнасилване на жена край Айфеловата кула

Инцидентът е станал около 2:40 ч. сутринта край парка "Шан дьо Марс"

27 август 2025, 15:56
Макрон отхвърли критиките на Нетаняху за борбата с антисемитизма
Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела
Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината
Лейбъристите влизат в сблъсък с Найджъл Фараж заради Брекзит
Доклад: Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници
Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин
Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт
Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

17-годишно момче беше арестувано, след като 32-годишна жена е била насилствено завлечена в храсти и изнасилена в близост до Айфеловата кула в Париж.

Това предаде Mirror.

Инцидентът е станал около 2:40 ч. сутринта край парка "Шан дьо Марс" - едно от най-посещаваните от туристи места в центъра на френската столица. По данни на френските медии, момчето първо е опипало жертвата - украинска гражданка, а след това я е завлякло в храстите и я е подложило на сексуално насилие.

Полицаи, патрулиращи в района, чули виковете за помощ и задържали заподозрения на място. Той е отведен в ареста, а направената кръвна проба показала, че е бил под въздействието на алкохол.

Разследващите обаче не са открили документи за самоличност у него. "Неговата идентичност в момента се проверява", съобщи говорител на прокуратурата пред френското издание Le Figaro.

Това не е първият случай на тежко сексуално насилие в Париж през последните месеци.

През март тази година полицията започна разследване, след като туристка съобщи, че е била "многократно изнасилена" от таксиметров шофьор в "Булонската гора", западно от френската столица. Жената прекарала "приятна вечер" с приятели, но на тръгване се качила в такси. Вместо да я закара до хотела ѝ, шофьорът я откарал на тъмна улица и я изнасилил. Пострадалата успяла да избяга и да потърси помощ в къща в Нуий сюр Сен, чиито обитатели извикали полиция.

През юли 2024 г., само дни преди началото на Олимпийските игри, 25-годишна австралийка съобщи, че е била изнасилена от група от петима мъже в центъра на Париж. Тя успяла да избяга и да се скрие в дюнерджийница на булевард "Клиши" близо до прочутото кабаре "Мулен Руж", откъдето служители подали сигнал в полицията. Жената била отведена в болница "объркана и неспособна да каже и дума на френски", разказват свидетели.

Източник: Mirror    
Изнасилване Париж Айфелова кула Сексуално насилие Престъпност Арест Туристическа сигурност Непълнолетен извършител Украинска гражданка Шан дьо Марс
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден

