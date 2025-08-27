Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

П овече от 300 украински войници, пленени в руската Курска област, са осъдени от Русия през тази година по обвинения в тероризъм, съобщиха Аналитичният център „Кирил Парубец“ и „Инсайдър“.

„Цялостен анализ на нормите на международните договори показва, че обвинението в тероризъм по принцип е неприложимо в ситуация на международен въоръжен конфликт“, коментира Сергей Давидис, ръководител на проекта „Подкрепа за политически затворници“.

Един от осъдените войници е получил доживотна присъда, а повечето военнопленници са осъдени на 13-28 години затвор.

Има 525 публично известни украински военнопленници, заловени в Курска област, и над 50% от тях вече са осъдени от руските власти.

Други четирима войници от останалите 228 неосъдени вече са разследвани. Сред 305-те войници, осъдени през тази година, 290 са военнопленници, а 15 са осъдени задочно.

„Конкретните действия, описани в тези присъди, или не са престъпления, или са нарушения на законите и обичаите на войната, които трябва да бъдат доказани и преследвани. Тъй като в действителност не са повдигнати такива обвинения, се оказва, че преследването се извършва само заради факта на участието във военни действия, което наистина противоречи на Женевската конвенция за военнопленниците“, подчерта Давидис.

Руският Втори западен военен съд е изпълнил присъдите срещу 305 украински военнопленници от началото на годината.

Руските власти редовно повдигат политически мотивирани обвинения, без да предоставят на подсъдимите свободни и справедливи съдебни процеси.