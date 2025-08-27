Свят

Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск

Русия третира военнопленници като престъпници

27 август 2025, 18:51
Русия незаконно осъди стотици украински войници от Курск
Източник: AP/БТА

П овече от 300 украински войници, пленени в руската Курска област, са осъдени от Русия през тази година по обвинения в тероризъм, съобщиха Аналитичният център „Кирил Парубец“ и „Инсайдър“.

„Цялостен анализ на нормите на международните договори показва, че обвинението в тероризъм по принцип е неприложимо в ситуация на международен въоръжен конфликт“, коментира Сергей Давидис, ръководител на проекта „Подкрепа за политически затворници“.

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Един от осъдените войници е получил доживотна присъда, а повечето военнопленници са осъдени на 13-28 години затвор.

Има 525 публично известни украински военнопленници, заловени в Курска област, и над 50% от тях вече са осъдени от руските власти.

Други четирима войници от останалите 228 неосъдени вече са разследвани. Сред 305-те войници, осъдени през тази година, 290 са военнопленници, а 15 са осъдени задочно.

„Конкретните действия, описани в тези присъди, или не са престъпления, или са нарушения на законите и обичаите на войната, които трябва да бъдат доказани и преследвани. Тъй като в действителност не са повдигнати такива обвинения, се оказва, че преследването се извършва само заради факта на участието във военни действия, което наистина противоречи на Женевската конвенция за военнопленниците“, подчерта Давидис.

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Руският Втори западен военен съд е изпълнил присъдите срещу 305 украински военнопленници от началото на годината.

Руските власти редовно повдигат политически мотивирани обвинения, без да предоставят на подсъдимите свободни и справедливи съдебни процеси.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна
Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Обявиха мерките срещу водната криза в Плевен

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете?

Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете?

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

