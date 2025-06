Ироничният коментар на кралица Елизабет II за бебето Уилям

Р аждането на наследник е време за национално празненство. Провеждаха се улични партита, изработваха се възпоменателни плочи и телевизионните предавания бяха спрени за кралското съобщение.

Бебе Уелс, както беше известен през първите си няколко дни принц Уилям, се роди около 21 ч. на 21 юни 1982 г. с тегло 3,2 кг.

Най-отдадените членове на пресата и обществеността се събраха пред болница „Света Мария“ и Бъкингамския дворец, където беше поставено съобщение, обявяващо раждането, пише Daily Mail.

Всички отчаяно искаха да зърнат бъдещия крал преди всички останали. Но покойната кралица, известна с ироничното си чувство за хумор, имаше една грижа на ума си.

Андрю Мортън пише в книгата си „Даяна: Нейната истинска история“: „Когато кралицата дойде да посети внучето си на следващия ден, коментарът ѝ беше нетипичен. Докато гледаше мъничкото бебенце, тя каза сухо:

„Слава Богу, че няма уши като на баща си“.

Принц Чарлз е роден с големи уши в сравнение с главата си, които са се превърнали в една от най-известните и осмивани негови черти. Покойният херцог на Единбург е казал, че бебето Чарлз е изглеждало като „сливов пудинг“, когато е бил бебе.

Бременността на Даяна е била трудна, а раждането още по-предизвикателно. Мортън пише: „По време на раждането температурата на Даяна се е повишила драстично, което от своя страна е породило опасения за здравето на бебето“. Тя е раждала 16 часа и е била обгрижвана от личния хирург на кралицата, Джордж Пинкър, който е наблюдавал и бременността ѝ.

Мортън пише, че Даяна е била непрекъснато болна и в един момент г-н Пинкър и колегите му лекари са обмисляли да извършат спешно цезарово сечение. Но в крайна сметка на Даяна е поставена епидурална упойка и тя е родила по естествен път.

Чарлз беше до нея по време на раждането и тя роди изправена, докато съпругът ѝ я държеше,

както ѝ беше препоръчано от активистката за естествено раждане Шийла Кицингер.

Раждането на Даяна ще бъде в пълен контраст с размисъла на кралицата, че с модерната анестезия раждането се е превърнало в „заспиваш и забравяш“.

Докато Даяна се наслаждаваше на преживяването да има съпруга си до себе си, по-късно тя разказа за „разочарованието“, което Чарлз изпитал, когато се родил принц Хари, а не дъщеря.

👶 Prince William Arthur Philip Louis is the elder son of The Prince of Wales and Diana, Princess of Wales.



He was born at 9.03pm on 21 June 1982, at St Mary’s Hospital, Paddington, London. pic.twitter.com/jjksxdtOVt