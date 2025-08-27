Синът на Майкъл Джексън се сгоди, почете баща си с емблематична песен

П ринс Джаксън – най-големият син на Майкъл Джексън – обяви годежа си с дългогодишната си приятелка Моли Ширманг след осем години връзка. Радостната новина беше споделена в профила му в Instagram.

28-годишният Принс отбеляза щастливия момент и с мил жест към покойния си баща, който почина през 2009 г. на 50-годишна възраст. Публикацията в социалните мрежи, придружена от поредица снимки на двойката, беше озвучена с хита на Краля на попа от 1987 г. „I Just Can't Stop Loving You“.

„8 години зад гърба ни ♾️“, написа Принс под публикацията. „Моли и аз споделихме толкова много време заедно и създадохме невероятни спомени. Пътувахме по света, завършихме и пораснахме рамо до рамо.“

„Развълнуван съм от следващата глава в живота ни, докато продължаваме да растем и да създаваме още прекрасни моменти. Обичам те, скъпа 😘“, добави той.

На годежната снимка двамата са облечени в бяло и се целуват в парк, докато Моли гордо показва своя пръстен. Сред другите кадри Принс е включил общи моменти от пътешествия, преходи сред природата и каяк, както и снимка от дипломирането им в университета „Лойола Меримаунт“ през май 2019 г.

В друга трогателна фотография двойката позира с бабата на Принс – 95-годишната Катрин Джаксън – пред семейния имот „Хейвънхърст“ в Енсино, Калифорния.

Принс е син на Майкъл Джексън и втората му съпруга Деби Роу. Двамата се развеждат през 2000 г. и имат още две деца – дъщерята Парис (27 г.) и най-малкия син Биги (23 г.).

Въпреки че рядко се появява публично, Принс застана на сцената заедно със сестра си Парис през 2022 г. на наградите „Тони“, за да почетат паметта на баща си. „Много хора вярват, че нашият баща Майкъл Джексън завинаги промени популярната музика. И кои сме ние, че да не се съгласим?“, каза Принс преди изпълнението на актьорите от „MJ: Мюзикълът“.

По-късно същата година той даде откровено интервю за списание People, в което разказа за наследството на баща си:

„Мисля за него всеки ден“, сподели Принс. „Има толкова много неща в живота, които родителите учат децата си, а аз съм израснал без това. Понякога е объркващо. Освен това, да носиш подобно наследство е голяма отговорност. Би било чудесно, ако знаех как той би искал то да бъде запазено. Точно заради това мисля за него постоянно.“

Принс добави, че редовно слуша музиката на баща си: „Толкова много от неговата личност, толкова много от него самия е вложено в музиката му.“