„Ударът, който разтресе двореца“: Как инцидент с Уилям беляза края на брака между Чарлз и Даяна

Н а 3 юни 1991 г. принцеса Даяна обядва с приятелка в любимия си италиански ресторант в Найтсбридж, когато разговорът им е внезапно прекъснат от нейния бодигард.

Принц Уилям, тогава осемгодишен, е получил „тежък удар“ по главата, докато играел с приятел в двора на частното училище-интернат „Лъдгроув“ в Бъркшир. Двамата използвали стикове за голф, когато се случил инцидентът.

Докато Даяна се извинява на приятелката си и тръгва бързо към болницата, принц Чарлз също потегля от Хайгроув към Кралската болница в Бъркшир, Рединг, където е приет техният син. След прегледите лекарите препоръчват Уилям да бъде транспортиран в болницата „Грейт Ормънд Стрийт“ в Лондон.

