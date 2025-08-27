Свят

Германия с нов закон за военната служба

Текстът отваря вратата за повторно въвеждане на задължителна военна служба

27 август 2025, 17:41
Германия с нов закон за военната служба
Източник: AP/БТА

Г ерманското правителство днес прие законопроект, който ще въведе доброволна военна служба, като част от усилията за укрепване на националната отбрана поради опасения за сигурността, свързани с Русия, предаде "Ройтерс".

Текстът отваря вратата и за повторно въвеждане на задължителна военна служба, отбелязва агенцията.

Германия ще набира по 40 000 младежи за армията си годишно

Министерството на отбраната се надява доброволната шестмесечна програма да помогне за удвояване на броя на обучените резервисти, които сега са около 100 000, и някои от доброволците да продължат кариерата си на активна служба.

Законопроектът вероятно ще срещне трудности в парламента, което ще бъде проверка на ангажимента на Германия да укрепи националната отбрана във времена на нарастващи заплахи за сигурността след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Германия прекрати задължителната военна служба през 2011 г. и оттогава се мъчи да постигне целите си за числеността на личния състав на войските.

Министърът на отбраната Борис Писториус иска да увеличи броя на войниците на активна служба от 180 000 на 260 000 до началото на 2030 г., за да постигне новите цели на НАТО и да укрепи отбраната на Германия – част от планираното увеличение на военните разходи.

"Бундесверът трябва да се разраства", заяви днес Писториус на пресконференция. "Международната ситуация в областта на сигурността, и преди всичко агресивната позиция на Русия, налагат това."

"Не се нуждаем само от добре оборудвани сили – вече сме на път да постигнем това", продължи той. "Но се нуждаем и от Бундесвер, който е силен по отношение на персонала. Само тогава възпиращият ефект като цяло ще бъде наистина надежден по отношение на Русия."

Законопроектът предвижда определени годишни цели за набиране на кадри за новата доброволна схема: увеличение от 20 000 през 2026 г. до 38 000 през 2030 г.

Ако тези числа не бъдат постигнати, правителството може да реши да възстанови наборната военна служба, при условие че парламентът одобри това, според последния проект на законопроекта.

Президентът на Германия подкрепи въвеждането на задължителна военна служба

Настоящият законопроект вече съдържа някои елементи на задължаване, като този, че всички млади мъже трябва да попълнят онлайн въпросник относно желанието и способностите си за военна служба след навършване на 18 години, за да се получи по-добра представа за потенциално наличния персонал.

Критиците, по-специално консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, казват, че одобрението от Бундестага може да забави въвеждането на наборната служба. Те искат законопроектът да задейства автоматично наборната служба в случай на пропуснати цели.

Законодателите от Социалдемократическата партия (ГСДП) на Писториус, младши партньор в коалицията на Мерц, казват, че приоритетът трябва да бъде превръщането на Бундесвера, германските въоръжени сили, в атрактивен работодател, а не връщането към задължителната служба.

Въоръжените сили на Германия отчетоха 28% ръст в набирането на войници до над 13 700 души от януари до края на юли, в сравнение със същия период на миналата година, което беше определено от министерството като най-рядкото увеличение от години.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Германия военна служба
Променят матурите по математика от тази учебна година

Променят матурите по математика от тази учебна година

Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете?

Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете?

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Бензинът в Русия стана дефицитен заради украинските удари

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

Какво още може да направи държавата срещу войната по пътищата

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

