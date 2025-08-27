Свят

Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига

Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели

27 август 2025, 22:01
Ердоган: Със „Стоманен купол“ Турция ще бъде в различна лига
Източник: БТА

П резидентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подчерта днес важността на разработването на собствени системи за противовъздушна отбрана, особено в условията на настоящите предизвикателства пред сигурността, предаде Анадолската агенция.

„Никоя държава, която не може да разработи собствена система за противовъздушна отбрана, не може да гледа към бъдещето с увереност пред лицето на настоящите предизвикателства“, каза Ердоган по време на тържествената церемония в отбранителната компания „Аселсан“ (Aselsan) в Анкара, където официално беше представена системата за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ (Çelik Kubbe).

Той подчерта, че със „Стоманен купол“ Турция вече ще бъде в „различна лига“ в противовъздушната отбрана.

Гърция планира свой "Железен купол"

„Днес ние предоставяме на нашата героична армия системите за небесен купол, състоящи се от общо 47 машини на стойност 460 милиона долара, които ще вдъхнат увереност на приятелите и страх на враговете“, каза още президентът.

С обща инвестиция от 1,5 милиарда долара в технологична база компанията ще увеличи производствения си капацитет за отбранителна електроника повече от два пъти, подчертава „Ройтерс“.

Ердоган заяви, че това ще бъде най-голямата единична инвестиция в отбранителната индустрия в страната и най-голямото интегрирано съоръжение за противовъздушна отбрана в Европа.

Добавянето на три системи за противовъздушна отбрана със среден обсег „ХИСАР“ (HISAR) и общо 21 превозни средства ще засили допълнително възпиращата сила на Турция със среден обсег, отбеляза Ердоган.

Той също така заяви, че Турция ще предоставя системите си от отбранителната промишленост на своите приятели и съюзници и повишава дипломатическата си ефективност.

Ердоган отбеляза, че „Аселсан“ има ключова роля в "Стоманения купол" и добави, че компанията също така е разработила базиран на изкуствен интелект софтуер за командване и контрол, който ще позволи незабавна комуникация и интегрирана работа на всички системи на място.

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
Стоманен купол Ердоган Турция
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

