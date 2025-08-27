Свят

Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност

27 август 2025, 21:09
Италия иска механизъм като Член 5 на НАТО за Украйна
М еханизъм за сигурност, вдъхновен от член 5 на НАТО, остава основната гаранция за Украйна.

Това заяви италианският министър-председател Джорджа Мелони, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Италианското предложение, базирано на механизъм, вдъхновен от член 5 на НАТО, в момента е основното на масата. Това е потенциален принос към мира, който нашата нация е направила, и мисля, че трябва да се гордеем с него“, каза Мелони.

Член 5 от НАТО, един от най-важните пактове на алианса за сигурност, постановява принципа на колективна отбрана. Членът установява, че атака срещу един член се счита за атака срещу всички.

Изказването на Мелони идва в момент, в който американският президент Доналд Тръмп засилва усилията си за посредничество в сключването на мирно споразумение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна.

„Най-накрая, след три години и половина, през които Русия не даде никакви признаци за диалог, а просто изискваше капитулацията на Киев, се появи лъч надежда за преговори“, заяви италианският премиер.

Русия многократно е отправяла максималистични искания към Украйна, включително по време на няколко кръга от мирни преговори през последните месеци, които до голяма степен останаха без резултат.

Мелони вече е предложила гаранция за сигурност, която ще изисква от съюзниците на Украйна да решат в рамките на 24 часа от подновяване на руската инвазия дали да ангажират войски, съобщи „Блубърг“ на 20 август.

„Тези лъчи на надежда станаха възможни, разбира се, благодарение на инициативата на президента на Съединените щати, но още повече благодарение на героичната съпротива на украинския народ и обединената подкрепа на Запада, Европа и Италия, въпреки общественото мнение, което не винаги беше убедено“, каза министър-председателят.

