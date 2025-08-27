България

Пожар и евакуация в болницата в Хасково

Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим

27 август 2025, 21:12
Пожар и евакуация в болницата в Хасково
Източник: Димитър Иванов, NOVA

П ожар в болницата в Хасково наложи извеждането по спешност на пациенти от урологичното отделение. Евакуацията е извършена веднага и с риск за живота от страна на медицинския персонал, предаде NOVA.

11-те пациенти са преместени в други отделения. Няма пострадали сред тях. Санитарка е под наблюдение, след като е вдишала дим.

Инцидентът е възникнал след 19 часа в приемния кабинет на отделението. Запалил се е климатик, който е бил ремонтиран по-рано през деня. Задействала се е противопожарната система.

Източник: Димитър Иванов, NOVA

 

