Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

С лужители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и двама мъже се сбиха на ул. "Дунав" в София заради поставена скоба, предава "24 часа".

Двамата нарушители се опитвали да премахнат скоба, когато пристигнала кола със служители на Центъра за градска мобилност и спряла до тях.

Служителите на Центъра за градска мобилност слезли и спорът бързо прераснал в бой.

На мястото има два екипа на полицията.