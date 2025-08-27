Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени деца

В католическо училище в американския град Минеаполис в щата Минесота днес имаше стрелба. Убити са две деца, на 8 и 10 години, а 17 са ранени, като две от тях са в критично състояние.
"Съобщено ми бе за стрелба в католическо училище и ще продължа да ви информирам - веднага щом получа повече данни", заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз.
Трима загинаха при стрелба пред супермаркет в Тексас
В училището учат деца от предучилищна възраст до осми клас. Малки деца в униформи бяха забелязани да напускат училището, държани за ръка от родителите си.
Полицията е била изпратена на мястото на инцидента.
"Моля се за нашите деца и учители, чиято първа седмица в училище бе помрачена от този ужасен акт на насилие", добави губелнаторът на щата.
Властите обявиха, че стрелецът е бил "обезвреден".
Масова стрелба в небостъргач в Ню Йорк, има жертви и ранени
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент със стрелба в Минеаполис и посочи, че Белият дом ще продължи да следи ситуацията.
There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave.— City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025