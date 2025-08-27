Свят

Масови съкращения: Германската автоиндустрия е в тежка криза

Германската автомобилна индустрия масово съкращава работници и служители заради кризата в бранша

27 август 2025, 15:38
Масови съкращения: Германската автоиндустрия е в тежка криза
Г ерманската автомобилна индустрия масово съкращава работници и служители заради кризата в бранша. Само за една година работните места са намалели с 50 000 - повече, отколкото във всеки друг сектор на икономиката, съобщи Deutsche Welle.

Германската промишленост е в дълбока криза, а автомобилният сектор е особено силно засегнат. Само за една година в него са съкратени около 51 500 работни места, или близо седем процента от всички заети, показва анализ на консултантската компания EY, стъпващ върху официалните данни на Федералната статистическа служба. Нито един друг промишлен отрасъл не е бил толкова силно засегнат, пише АРД.

Спадащи продажби - не само в автомобилния сектор

Към 30 юни в германската промишленост са били заети общо около 5,42 милиона души - със 114 000 по-малко, отколкото преди година. Това означава, че за тези 12 месеца са били съкратени 2,1 на сто от работните места. От 2019 година, последната преди Ковид пандемията, около 245 000 работни места дори са били закрити, посочва по темата и агенция ДПА.

Съкращенията на работни места отразяват трудните условия за бизнес: през второто тримесечие оборотът в отрасъла се сви с 2,1% - осмото поредно тримесечие на спад. По данни на EY всички сектори, с изключение на електронната промишленост, са отбелязали спад.

"Огромен спад на печалбите" и програми за свиване на разходите

В автомобилната индустрия продажбите са намалели с 1,6%. Производителите на автомобили страдат от спадащите продажби, силната конкуренция от Китай и скъпия преход съм електромобилност. Към това се прибавят високите цени на енергията, бюрокрацията и митническият спор със САЩ, който оскъпява германския износ.

Производители като Мерцедес-Бенц и Фолксваген, както и доставчици като Бош и Континентал вече изпълняват програми за съкращаване на разходите. "Мащабният спад на печалбите, свръхкапацитетът и отслабващите външни пазари правят неизбежни съкращенията на работни места - особено в Германия, където се намират ръководството, администрацията и цялата научноизследователска и развойна дейност", казва пред АРД експертът на EY Ян Брорхилкер.

Германия се "деиндустриализира"?

Съкращенията засягат и други отрасли на промишлеността: повече от 17 000 работни места са закрити в машиностроенето, 12 000 - в металопроизводството, докато в химическия и фармацевтичния сектор почти няма закрити работни места, уточнява ДПА. В крайна сметка германската промишленост страда от скъпата енергия, бюрокрацията и слабото вътрешно търсене. Напоследък негативен фактор е и митническият спор със САЩ. "Огромният спад на износа за САЩ силно засегна германската промишленост", казва Брорхилкер.

Критиците вече говорят за "деиндустриализацията" на Германия. И все пак заетостта в промишлеността всъщност се е увеличила за по-дълъг период от време: според Федералната статистическа служба в края на 2024 г. тя е била с 3,5 % или 185 000 души по-висока, отколкото през 2014 г., отбелязва АРД.

 

 

 

