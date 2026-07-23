Мъск срещу Холивуд: Милиардерът прави свой филм „Одисея“ с изкуствен интелект

В ойната между Илон Мъск и Холивуд навлезе в нова, неестествена фаза. Недоволен от новия блокбъстър на режисьора Кристофър Нолан „Одисея“, милиардерът загатна, че планира да създаде своя собствена филмова адаптация на древногръцкия епос на Омир. Разликата? Филмът на Мъск ще бъде генериран изцяло от неговия изкуствен интелект Grok, съобщава Forbes.

Реакцията на Мъск идва на фона на острите му критики към продукцията на Нолан, която според него страдал от прекален „уокнизъм“ (wokeness) и съвременни холивудски клишета.

Grok срещу Холивуд

В поредица от публикации в социалната си мрежа X (бивш Twitter), Мъск заяви, че генеративният ИИ модел Grok, разработен от неговата компания xAI, вече е достатъчно напреднал, за да създаде цялостно филмово изживяване с фотореалистично качество, вярно до дупка с оригиналния текст на Омир.

„Защо да гледаме пренаписана холивудска боза, когато можем да накараме Grok да визуализира автентичната Одисея с абсолютно съвършенство?“, написа Мъск в отговор на потребителски коментар.

Това не е първият сблъсък между технологичния магнат и Кристофър Нолан, но за първи път Мъск използва своя ИИ като пряка заплаха срещу традиционната филмова индустрия.

Billionaire Elon Musk suggested in posts on X he would either fund an alternative “Odyssey” movie with a more “historically accurate” take on ancient Greece or make his own with Grok, the latest in his ongoing crusade against the box office hit.

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Революция или просто поредната провокация?

Експертите в киноиндустрията остават скептични дали генеративният видео изкуствен интелект е готов да произведе 2-часов игрален филм с актьорска дълбочина, драматичен сюжет и визуален консистентност, за да се състезава с режисьор от ранга на Нолан.

Въпреки това, анонсът на Мъск подпали социалните мрежи. Докато последователите му очакват с нетърпение първите тийзъри, създадени от Grok, кинокритиците определят идеята му като „поредния медиен цирк“.

Дали Мъск наистина ще реализира първия изцяло AI филмов блокбъстър, или просто използва момента за реклама на Grok, предстои да разберем.