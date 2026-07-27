Любовен триъгълник разтърси Бразилия по време на Световното: Шефът на футбола заведе съпругата и любовницата си

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Голям скандал разтърсва бразилския футбол в разгара на Световното първенство. Медиите в страната гръмнаха с новината, че президентът на Бразилската футболна конфедерация (CBF) Самир Шауд е повел на шампионата в Северна Америка както съпругата си, така и своята любовница, като разходите са били покрити от централата.

Известният бразилски журналист Лео Диас предизвика истинска буря, след като гостува в телевизионното предаване на легендарния бивш футболист Нето. В ефир той отправи взривоопасни обвинения към първия човек в бразилския футбол. Според твърденията на Диас, Шауд е организирал и финансирал логистиката по време на Мондиала за законната си съпруга и за жената, с която поддържа извънбрачна връзка.

Журналистът отиде още по-далеч, заявявайки, че разполага с документи, резервации и разходни описи, които биха могли да доведат до сериозни последици за шефа на CBF. Историята бързо се превърна във водеща тема в бразилската преса и социалните мрежи. Според разпространената информация едната от дамите е била настанена в Ню Йорк, докато другата е пребивавала в Мексико по време на първенството.

В отговор на разразилия се скандал от Бразилската футболна конфедерация излязоха с официална позиция. От централата категорично отхвърлиха обвиненията за злоупотреба и заявиха, че всички средства на организацията се използват изключително и само за служебни дейности. В съобщението се подчертава, че длъжностните лица сами покриват личните си разходи. Въпреки това опровержението не успя да спре лавината от коментари, а обществеността е в очакване да види дали Лео Диас ще представи публично обявените доказателства.