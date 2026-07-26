26 юли: Злато, предателство и удушен император

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Н а 26 юли 1533 година в сърцето на Андите, в перуанския град Кахамарка, испанският конкистадор Франсиско Писаро заповядва екзекуцията на Атауалпа – последния независим владетел (Сапа Инка) на Империята на инките.

Този акт на брутална прагматичност слага кървав край на една от най-великите и мистериозни древни империй и маркира началото на испанското господство в Новия свят.

Засадата в Кахамарка и стаята, пълна със злато

За да се разбере трагедията от 26 юли, трябва да се върнем броени месеци назад. Империята на инките, изтощена от опустошителна гражданска война между Атауалпа и неговия брат Уаскар, се изправя пред непозната заплаха – шепа испански конкистадори, предвождани от хладнокръвния Франсиско Писаро.

През ноември 1532 г. Писаро извършва невиждан по своята дързост ход. Той кани Атауалпа на „миролюбива“ среща на площада в Кахамарка. Императорът пристига с пищна свита от хиляди невъоръжени придворни, убеден в собственаото си божествено величие.

За броени минути обаче испанските конкистадори, ползващи конница, огнестрелно оръжие и елемента на изненадата, устройват кървава засада. Хиляди инки са избити за часове, а самият Сапа Инка е пленен.

Осъзнал, че чужденците имат неутолима жажда за благородни метали, Атауалпа прави невероятно предложение за свободата си: той обещава да напълни стаята, в която е затворен (около 6,7 на 5,2 метра) веднъж със злато докъдето достига ръката му, и още два пъти със сребро. В продължение на месеци от всички кътчета на империята пристигат кервани, натоварени с безценни произведения на изкуството, златни съдове и безценни реликви. Сделката е изпълнена – над 6 тона злато и 12 тона сребро са преправени в кюлчета.

Предателството в сянката на страха

Въпреки че откупът е платен, съдбата на императора вече е подпечатана. За Писаро и неговите офицери живият Атауалпа е твърде опасен. Извън стените на Кахамарка все още се намират десетки хиляди бойци на инките, а сред конкистадорите плъзват слухове, че верните на императора генерали подготвят мащабна атака за неговото освобождаване.

За да подсигури контрола си над региона и да оправдае убийството, Писаро организира скалъпен съдебен процес. На 26 юли 1533 г. Атауалпа е обвинен в поредица от „престъпления“ според испанските понятия: изневяра (заради многоженството му), идолопоклонничество, убийството на брат му Уаскар и организиране на бунт срещу испанската корона.

Осъден на смърт чрез изгаряне на клада – присъда, която шокира императора, тъй като според вярванията на инките изгарянето на тялото унищожава душата и пречи на нейното прераждане. За да спаси плътта си, в последния си час Атауалпа се съгласява да приеме християнството и бива покръстен под името Франсиско. В замяна присъдата му е заменена и той е екзекутиран чрез удушаване.

Краят на Слънчевите синове

С екзекуцията на Атауалпа на 26 юли 1533 г. империята губи своя божествен център. За инките техният владетел е син на Слънцето (Инти) и без него светът потъва в хаос. Организираната съпротива срещу конкистадорите бързо се разпада, а пътят на Писаро към столицата Куско остава открит.

Испанците поставят марионетни владетели, но истинската власт вече е в техните ръце. Безценните съкровища на инките са разграбени и претопени, вековните храмове са разрушени, а върху техните основи започват да никнат испански катедрали.

Денят, в който българите пренаписаха историята на Европа

В хилядолетната история на българската държава има дати, които не просто отбелязват военна победа, а пренаписват геополитическата карта на целия Югоизточна Европа. Такава е датата 26 юли 811 г.

На този ден, сред увреждащите учения и теснините на Източна Стара планина, българският кан Крум постига един от най-разгромните триумфи над Византийската империя, превръщайки Българското ханство в първостепенна велика сила в Европа.

Развръзката при Върбишкия проход е епичен сблъсък между арогантността на една горда империя и държавническия гений на един български владетел, решен на всяка цена да защити народа си от пълно унищожение.

Пламъците над Плиска и гордостта на Никифор I

Пролетта на 811 г. започва под знака на огромна заплаха за България. Византийският император Никифор I Геник организира невиждан по мащабите си военен поход. Събрал над 60-хилядна армия, включваща елитната имперска гвардия и целия ромейски цвят, той навлиза дълбоко в българските земи с една-единствена цел – окончателно да заличи Българската държава от лицето на земята.

Съзнавайки численото превъзходство на врага, кан Крум опитва да предотврати кръвопролитието и на два пъти предлага мир. Ослепен от първоначалните си успехи обаче, Никифор I отхвърля предложението с презрение.

Императорските войски преминават през планинските проходи и превземат столицата Плиска. Градът е подложен на огън и опустошение, а царските съкровища са плячкосани. Никифор се опива от победата си, без да подозира, че точно в този момент влиза в капана, заложен от българския владетел.

Капанът в планината: Желязната примка на Крум

Докато ромеите празнуват сред пепелищата на Плиска, кан Крум действа с хладнокръвна и хирургическа прецизност. Той мобилизира целия наличен ресурс на държавата – свиква не само цялата българска и славянска войска, но по свидетелства на византийските хронописци, въоръжава дори жените.

Когато Никифор I решава да се завърне в Цариград, армията му се насочва през Върбишкия проход. Българският владетел използва познаването на терена и затваря изходите на прохода с масивни дървени укрепления и застави.

Когато на 25 юли византийците навлизат дълбоко в дефилето, изведнъж осъзнават, че са заклещени в естествен капан – отпред и отзад пътят е преграден от заграждения, а от двете страни се издигат стръмните, непристъпни скали на Балкана. Изпадайки в пълна безизходица, сам императорът възкликва с отчаяние: „Обричаме се да загинем, дори крила да имахме, пак не бихме се спасили!“.

Вълчата нощ и краят на василевса

В ранните часове на 26 юли 811 г., под прикритието на мрака, българите започват стремителна атака. Нападайки със страшна сила слизащите от склоновете войски, те смущават и парализират византийските редици. Настъпва пълен хаос – ромеите, притиснати в теснината, падат под ударите на българското оръжие или в паниката си сами се утъпкват и хвърлят в дълбоките пропасти и реки.

За броени часове цветът на византийската армия е заличен. В жестокото сражение загива и самият император Никифор I – събитие, което разтърсва основите на Християнския свят, тъй като византийски император не е падал на бойното поле от векове.

Според древната традиция на степните народи, кан Крум заповядва главата на падналия василевс да бъде поставена на копие, а по-късно от черепа му е изработена обкована със сребро чаша. С този ритуален жест владетелят не търси просто отмъщение, а поема символично силата на своя победен враг, изпращайки ясно послание към Константинопол: България е тук и ще остане завинаги.

Триумфът при Върбишкия проход е повратната точка, която изстрелва страната ни сред най-влиятелните империи в средновековна Европа. Победата пречупва византийското самочувствие и дава началото на голямото териториално и културно разширение на държавата при Крум и неговите приемници.

Зад кулисите на дипломатическата битка за Южна Добруджа

Има дни в историята, в които съдбата на цели народи се пренаписва зад дебели, кадифени завеси, далеч от погледите на обикновените хора. За България такъв съдбоносен ден е 26 юли 1940 г.

В прегърнатия от Алпите Залцбург, сред бароковата му пищност и сянката на вече пламналата Втора световна война, се разиграва дипломатически трилър, чийто залог е една вековна българска рана – Южна Добруджа.

След трагедията на Ньойския договор, „златната люлка“ на Българското възраждане остава под румънска власт. Години наред българското сърце кърви за тази земя, но през лятото на 1940 г. геополитическото махало рязко се премества.

Европа е направена на пух и прах от германския блицкриг, а Адолф Хитлер държи ключа към новия архитектурен ред на континента. В този напрегнат момент Цар Борис III и българското правителство начело с министър-председателя проф. Богдан Филов залагат на изключително фин, почти хирургически дипломатически подход: да върнат изгубената земя без нито един изстрел, без излишна кръв и без Българската армия да се превръща в пионка в чужда война.

Залцбургският маратон: Срещата, която промени всичко

На 26 юли 1940 г. в Залцбург започват съдбоносните преговори. Рано сутринта германският външен министър Йоахим фон Рибентроп и самият Адолф Хитлер приемат последователно две делегации, чиито национални интереси са в пълна противоположност – първо румънския премиер Йон Джигурту а малко по-късно и българския министър-председател Богдан Филов, придружен от външния си министър Иван Попов.

За Румъния това е тежък, почти унизителен момент. Външнополитическият натиск върху Букурещ е огромен, след като едва месец по-рано СССР е заграбил Бесарабия и Северна Буковина. Хитлер, който се нуждае от абсолютно спокойствие на Балканите заради жизненоважните за германската военна машина румънски петролни полета в Плоещ, поставя ултиматум на румънците: Букурещ трябва да направи отстъпки и да отстъпи Южна Добруджа на България, за да се избегне нов военен конфликт в региона.

Когато българската делегация влиза при Хитлер, атмосферата е натежала от очакване. Богдан Филов отстоява българската позиция с твърдост и аргументи, стъпващи на етническата справедливост и историческото право. Берлин приема българските искания, но с едно важно условие – процесът да протече чрез преки двустранни преговори с Букурещ, за да се запази мирът в района.

Мъдростта на Цар Борис III и сянката на Големите сили

Зад успеха в Залцбург обаче стои невероятната дипломатическа маневра на Цар Борис III. В Царство България никой не си прави илюзии, въпреки че подкрепата на Райха в този момент е ключова, българският монарх знае, че за да бъде едно териториално придобиване трайно, то трябва да получи благословията и на останалите Големи сили.

Поради тази причина, с изключителна дискретност, София търси одобрението както на Москва, така и на Лондон и Вашингтон. Съветският съюз изразява подкрепа, подплатена от желанието си да отслаби румънската позиция, а премиера на Великобритания Уинстън Чърчил по-късно признава, че исканията на България са справедливи.

Това прави българската кауза в Добруджа уникален случай в историята на Втората световна война – кауза, подкрепена едновременно от двете противопоставящи се глобални коалиции.

Пътят към Крайова и триумфът на „Златната Добруджа“

Разговорите в Залцбург на 26 юли отварят вратата, която само месец и половина по-късно води до подписването на историческия Крайовски договор на 7 септември 1940 г. С него Южна Добруджа официално и завинаги се завръща в прегръдките на България.

Когато през септември и октомври същата година Българската армия прекрачва старата граница, тя не влиза като завоевател, а като освободител. Хиляди добруджанци посрещат войниците със сълзи на очи, обсипвайки ги с цветя и хляб.

Това мирно завръщане на 7500 квадратни километра родна земя остава в аналите като един от най-великите триумфи на българската дипломация.

Родени:

1856 г. – роден е Джордж Бърнард Шоу, ирландски драматург

1875 г. – роден е Карл Густав Юнг, швейцарски психолог и психиатър

1928 г. – роден е Стенли Кубрик, американски режисьор

1942 г. – родена е Людмила Живкова, български политик

1943 г. – роден е Мик Джагър, британски рок музикант

1945 г. – родена е Хелън Мирън, английска актриса

1959 г. – роден е Кевин Спейси, американски актьор

1964 г. – родена е Сандра Бълок, американска актриса

1967 г. – роден е Джейсън Стейтъм, английски актьор

1973 г. – родена е Кейт Бекинсейл, английска актриса

Починали: