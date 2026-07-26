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„Заслужила съм всяка бръчка“: Как се е хранила Одри Хепбърн и каква е била тайната на нейната фигура

Синът на легендарната актриса Одри Хепбърн опроверга дългогодишните слухове, че тя е имала хранително разстройство. В нова биографична книга той разкрива строгия ѝ, но балансиран дневен режим и категоричния ѝ отказ от пластични операции

Стела Христова Стела Христова

26 юли 2026, 22:27
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Г одини наред фината фигура на Одри Хепбърн бе обект на спекулации и слухове за строги диети или хранителни разстройства. Нейният първороден син Шон Хепбърн Ферер и съавторката Уенди Холдън обаче категорично опровергават тези твърдения в новата си биографична книга „Intimate Audrey“, пише PEOPLE.

Въпреки че по време на Втората световна война актрисата почти умира от глад, като възрастна тя изгражда строг, но изключително балансиран начин на хранене, без да се лишава от любимите си изкушения.

  • Ежедневното меню на холивудската икона

По думите на нейния син, Хепбърн обичала да готви и пече и никога не се е подлагала на модни диети, а просто е внимавала с големината на порциите.

Денят ѝ обикновено започвал със сварено яйце, филия препечен хляб с конфитюр и бърза разходка. На обяд актрисата залагала на супа, салата или сандвич, последвани от топка любим ванилов сладолед с кленов сироп.

След следобедната си дрямка тя винаги изяждала по едно парче черен шоколад — нейното „лекарство срещу лошо настроение“, а по залез слънце си позволявала и малка глътка уиски. Вечерята ѝ почти винаги се състояла от порция паста с доматен сос („помодоро“) и свежа салата.

Ферер допълва, че майка му правела прочистване на организма само веднъж месечно за ден-два, но твърдо отхвърляла драстичните ограничения.

  • „Заслужила съм всяка една от тези бръчки“

Отношението на Хепбърн към остаряването било също толкова естествено, колкото и към храната. Всяка идея за пластична хирургия била анатема за нея, тъй като почитала историята зад всяка линия на лицето си.

Синът ѝ припомня емблематичен случай от пътуване на актрисата като посланик на УНИЦЕФ. Фотографът Джон Айзък заснел нейни портрети и ѝ предложил да изглади бръчките ѝ с обработка.

Трагичната история на Одри Хепбърн
15 снимки
одри хепбърн
одри хепбърн
одри хепбърн
одри хепбърн

„Да не си ги докоснал! Заслужила съм всяка една от тези бръчки“, отвърнала му тогава неповторимата звезда.

В книгата си Ферер засяга и ролята на Одри в „Закуска в Тифани“, превърнала се в нейна визитна картичка. Ролята на Холи Голайтли първоначално е била предлагана на Мерилин Монро. Според Ферер, Монро е отказала, защото е усещала, че героинята прекалено много прилича на самата нея, докато изборът на коренно различна актриса като Одри Хепбърн е създал нещо напълно ново и незабравимо за киното.

Редактор: Стела Христова
Одри Хепбърн диета хранене пластична хирургия стареене Закуска в Тифани Шон Хепбърн Ферер
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